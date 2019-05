Offenbacher Cantina Clan hat sich Star Wars und guten Zwecken verschrieben

Sich wie eine Gestalt aus dem Krieg der Sterne verkleiden und Gutes tun: Beim diesjährigen Freitagsfasching hatte die Offenbacher Science-Fiction-Kostümgruppe Cantina Clan Geld für einen Club von Stammzellen- und Knochenmarkspendern gesammelt.

Offenbach – Das Jahr zuvor warben die Verkleideten um Star-Wars-Fan Osman Göverim in der Stadthalle für die Stiftung Bärenherz, die das gleichnamige Wiesbadener Kinderhospiz unterstützt.

Ein herz für Bärenherz war auch bei der jüngsten Aktion der Truppe gefragt. Der 4. Mai ist für alle Star-Wars- Fans ein Tag zum Feiern (warum, siehe „Guten Morgen“). Am Samstag standen die Mitglieder des Cantina Clans in Offenbach wieder einmal in ihren Kostümen in der Innenstadt, vor dem „Stop & Go Café“ im Salzgässchen. Besitzer Göverim steckte im Kostüm des Wookiee Chewbacca, umrahmt vom Schurken Darth Vader, einer mandalorianischen Spezialeinheit, Jedis und diversen anderen Charakteren aus den Star-Wars-Filmen umrahmt.

Bereits in den Tagen zuvor war über sozialen Netze und bei Hit Radio FFH für die Aktion geworden worden.

Die Woche hatte mit einer traurigen Nachricht für die Fans begonnen, denn Schauspieler Peter Mayhew, der seine Bekanntheit der Darstellung des haarigen Copiloten Chewbacca verdankte, verstarb am 30. April. Die Mitglieder des Cantina Clans trugen ihm zu Ehren einen Trauerflor an ihren Kostümen. Trotz der traurigen Nachricht und des einsetzenden Regens am frühen Morgen, ließen die Star-Wars-Fans nicht lange auf sich warten und kamen zum Stand, um vor der großen Fotowand mit den kostümierten Darstellern ein Erinnerungsfoto zu erhalten. Viele Familien mit kostümierten Kindern, einzelne Erwachsene und sogar Offenbachs Oberbürgermeister Dr. Felix Schwenke fanden den Weg ins Zentrum.

Der Cantina Clan verband die Aktion wie immer mit einer besonderen Spendenaktion. Diesmal wurden erneut die Spendendosen der Bärenherz-Stiftung aufgestellt. Auch OB Schwenke ließ sich nicht lange bitten und beteiligte sich sofort mit einer Spende.

Neben dem Glücksrad, bei dem für die Kinder viele Sachpreise zu gewinnen waren, stellte der Clan auch Teile der in viel Liebe zum Detail selbst erstellten Kostüme aus. Viele Einzelteile werden im eigens dafür angeschafften 3D-Drucker selbst produziert, aber auch in aufwändiger Metallbearbeitung erstellt. Die Mitglieder treffen sich regelmäßig in ihrer Werkstatt, um gemeinsam zu sägen, löten und schrauben.

Sie spachteln Helme und lackieren sie an der frischen Luft, nähen mit viel Aufwand ihre Kleidung. Was anschließend dabei herauskommt, das konnten die Besucher der Wohltätigkeitsaktion bewundern. Ein Glückwunsch des Cantina Clans geht an Lani, die in ihrem Kostüm der Jedi „Rey“, einem Charakter aus der „Episode VII – Das Erwachen der Macht“, den diesmaligen Kostümwettbewerb gewann. (tk)