Diabetes oft Ursache für Schlaganfall

Ein Ultraschall der Halsgefäße gehört zu den Angeboten, die die Mediziner des Sana-Klinikums in ihrem Info-Bus anbieten. Bernd Biesenkemper, Bezirksvorsitzender des Vereins Diabetiker Hessen, nimmt es dankend an.

Erneut hat sich das Sana-Klinikum Offenbach publikumswirksam für Schlaganfallprävention stark gemacht und auf dem Gelände des Ringcenters über die Risiken informiert.

Offenbach – An einem Infobus gab es gestern nicht nur viele Informationen, es wurden auch kostenlose Schnelltests angeboten. „Bleiben Sie gesund!“ sagt Dr. Andreas Siedow und händigt Wilma Marschall den Bewertungsbogen mit den Ergebnissen dreier kostenloser Schnelltests aus. Ihr Blutdruck ist im Normalbereich, attestiert Arzthelferin Helen Blümler, der Blutzuckerspiegel ebenfalls, und auch das Ultraschallbild der Halsgefäße ergibt keine Auffälligkeiten bei der 67-jährigen Offenbacherin. Sie ist mit Ihrem Mann zum Informationsbus der Kampagne „Herzenssache Lebenszeit“ gekommen, der am Montagvormittag auf dem Parkplatz des Ringcenters steht, um sich über allgemeine Risiken aufklären und ihren persönlichen Gesundheitszustand einschätzen zu lassen. Siedow, Facharzt für Neurologie am Sana-Klinikum und weitere Experten für die Behandlung von Erkrankungen des Nervensystems und von Diabetes beantworten Fragen.

Schon eine halbe Stunde vor Öffnung des Busses haben sich erste Interessierte eingefunden, zumeist sind es ältere Menschen – die Hauptrisikogruppe. Doch auch Jüngere sind wachsender Gefahr ausgesetzt, einen Schlaganfall zu erleiden. Insgesamt sind es in Deutschland jedes Jahr rund 270 000 Menschen, die vom Schlag getroffen werden. Zuckerkranke sind einem bis zu dreifach höheren Risiko ausgesetzt. „Das bedeutet, bei jedem fünften Schlaganfallpatienten ist die Ursache eine Diabetes-Erkrankung. Sie gilt sogar als Hauptrisikofaktor für einen tödlich verlaufenden Schlaganfall“, berichtet Dr. Siedow. Frauen sind in der Regel stärker gefährdet als Männer. „Je besser Diabetes behandelt und der Stoffwechsel eingestellt wird, desto geringer ist die Gefahr. Daher sind gewissenhafte Blutzuckerüberprüfungen und regelmäßige Kontrolluntersuchungen unerlässlich.“

Das weiß auch Bernd Biesenkemper. Der Heusenstammer ist Bezirksvorsitzender des Vereins Diabetiker Hessen (DHE) mit Sitz in Schwalmstadt. „Ich bin selbst zuckerkrank, habe Diabetes-Typ 2“, erzählt er, während Assistenzarzt Malte Keller mittels eines Ultraschallapparats am Bildschirm Verkalkungen der Blutgefäße sichtbar zu machen versucht. Im Fall von Bernd Biesenkemper sind sie nicht auffällig, beim nächsten Probanden sehr wohl. Benito Fontana ist 82. An ihm stellt der Mediziner deutlich erkennbare Verkalkungen der Halsschlagader fest. „Sie müssen aufpassen und vor allem die Cholesterinwerte im Blick behalten“, rät er dem Offenbacher.

Inzwischen hat Walter Pösentrup bei Diabetesassistentin Heike Johannigmann Platz genommen und lässt sich für einen Blutzuckertest in den Zeigefinger piksen. Der 78-jährige Ruheständler aus Bieber zählt sich zu dem Teil der Bevölkerung, der etwas für die Gesundheit tut. „Ich treibe regelmäßig Sport und gebe anderen älteren Menschen Anleitungen zur Bewegung.“ So ist er im Beirat der BTG Tempelsee aktiv und ertüchtigt regelmäßig Senioren im Bewegungsparcours direkt neben dem Emil-Renk-Heim. „Das ist vernünftig“, lobt Neurologe Dr. Siedow, „denn durch eine gesunde Lebensweise mit ausreichender Bewegung, kontrollierten und bei Bedarf gut eingestellten Blutdruck, sowie unbedenkliche Zuckerwerte und den Verzicht aufs Rauchen ist schon eine Menge getan.“

Während sich drinnen weitere Interessierte testen lassen, werden vor dem Bus Informationsschriften an Passanten verteilt. Sie enthalten Ratschläge zur Entspannung, zur Normalisierung des Fettstoffwechsels durch gesunde Ernährung und zum Abbau von Übergewicht. Überdies wird über bestmögliche Behandlungsmöglichkeiten von Diabetes und Bluthochdruck informiert.

Das Ganze ist Teil der Präventionskampagne „Herzenssache Lebenszeit“, mit der das forschende Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim und die Stiftung „Der herzkranke Diabetiker“ noch bis Mitte September in über 100 Städten Station macht, um die Bevölkerung über das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen aufzuklären. Das geschieht auch am heutigen Dienstag von 10 bis 16 Uhr auf dem Marktplatz in Hanau.

VON HARALD H. RICHTER