Darauf haben Sparfüchse und Entdecker in Offenbach gewartet

Manchmal braucht es außergewöhnliche Umstände, um auf die besten Ideen zu kommen. Es war ein kalter Novembertag im Jahr 2017, als Dominic Leiendecker und Felix Feuerstein beschlossen, dass es nicht zu kalt sei, um den Grill anzuschmeißen.

Offenbach – Und im Lauf dieses Grillabends fassten sie bei einem Offenbacher Bier einen zweiten Entschluss: Das Image ihrer Heimatstadt, es müsste mal wieder kräftig aufpoliert werden. So schlüpfte die Idee zum „Offe(n)bacher Sparbuch“ aus dem Ei. Ein knappes Jahr später wurde aus dem Gedanken gedruckte Realität.

Das „Offe(n)bacher Sparbuch“ ist ein kleiner, aber dicker Sammelband von Gutscheinen, mit denen man ordentlich Geld sparen und neue Ecken der Stadt entdecken kann. Die beiden Herausgeber haben 57 Einzelhändler, Restaurants, Dienstleister und mehr aufgetrieben, die je ein Angebot beisteuerten. Insgesamt, verspricht das Buch, lassen sich so bis zu 500 Euro sparen.

Frei übersetzt könnte der Zweck des 120 Seiten dicken Softcovers, kaum größer als ein Smartphone, auch lauten: Make Offenbach great again. „Viele Alteingesessene lassen kein gutes Haar an Offenbach: ,Alles geht kaputt, alles wird schlecht...‘“, hat der 33-jährige Leiendecker festgestellt. Dabei gebe es „so viele schöne Locations, tolle Freizeitangebote und Traditionsgeschäfte“, ergänzt der ein Jahr ältere Feuerstein. „Wir wollten den Leuten etwas an die Hand geben, das ihnen hilft, mit offenen Augen durch die Stadt zu gehen.“

Gutschein auch für Kickers-Offenbach-Heimspiel

Und der Geldbeutel dankt es auch. Nur ein einziger Gutschein kann reichen, um den Kaufpreis des Buchs von 14,95 Euro wieder einzustreichen. Bei den Kickers gibt es etwa zwei Heimspieltickets zum Preis von einem. Als Erwachsener hat man da gleich mal 18 Euro gespart.

Und sonst? In der Tanzschule Weiss können „Sparbuch“-Besitzer einen Monat lang alle Kurse kostenlos belegen; wer sich tätowieren lassen möchte, bekommt bei Musterknabe Tätowierungen 15 Euro Nachlass; bei der Bike Box Bieber zahlt man für die Fahrrad-Inspektion dank Gutschein nur die Hälfte; an der Waldzoo-Kasse gibt es zwei Karten zum Preis von einer. Und wer bei den Offebacher Worscht Designern das Buch zückt, kriegt auf seinen Einkauf einen Ring Fleischwurst obendrauf.

Bei der Recherche waren der gebürtige Offenbacher Feuerstein, beruflich am Landgericht Frankfurt tätig, und der 2002 zugezogene Leiendecker, der sein Geld als freiberuflicher Online-Marketing-Manager verdient, selbst überrascht, was es in ihrer Stadt so alles gibt. „Wir hätten locker 80 bis 90 Gutscheine rein nehmen können“, berichtet Leiendecker. „Aber wir wollten ja keinen Duden auf den Markt bringen.“

Diese kulinarischen Höhepunkte bietet der Wilhelmsplatz Zur Fotostrecke

Verkaufsstellen für Offe(n)bacher Sparbuch

An 18 Verkaufsstellen im Stadtgebiet – die meisten haben auch einen Gutschein bereitgestellt – gibt es das „Offe(n)bacher Sparbuch“, dazu online auf buecher.de, Amazon, Thalia, Hugendubel und Osiander. Die im Dezember gedruckte Erstauflage von 2000 Exemplaren dürfte bis Ostern vergriffen sein, dann werde nachproduziert, kündigt Leiendecker an. „Manche kaufen das Buch als Geschenk, andere einfach für sich selbst“, so der gebürtige Osnabrücker, der auch die Online-Community „Das ist Offenbach“ ins Leben gerufen hat.

2020, so viel steht fest, soll es dann eine neue Auflage geben, und zwar zum Teil mit den gleichen Gutscheinen zum Wiederverwenden, zum Teil mit neuen guten Deals. Auch soll das nächste Buch ergänzende Tipps und Infos enthalten, um den Leser noch mehr wie ein Reiseführer durch die Straßen Offenbachs zu lotsen. „Der Zuspruch spornt uns an“, sagt Leiendecker. Für was so ein Grillabend im November alles gut sein kann.

Von Manuel Schubert

Lesen Sie dazu auch: Müll vom Winde durch Sturmtief "Eberhard" verweht