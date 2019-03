Drogen, Waffen und gefälschte Papiere bringen 36-Jährigen vor Gericht

Prozessauftakt in Darmstadt

+ © picture alliance / dpa Bei dem 36-jährigen Angeklagten werden mehrere Kilo Marihuana und Kokain entdeckt. © picture alliance / dpa

Gleich vier Straftaten wurden bei einer Wohnungsdurchsuchung am 9. Juni 2018 in der Nähe des Kaiserlei aufgedeckt. Jetzt muss sich der inhaftierte Albaner Aleks Z. vor dem Landgericht Darmstadt wegen bewaffnetem Handeltreiben mit Betäubungsmitteln, Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unerlaubtem Aufenthalt in der Bundesrepublik verantworten.