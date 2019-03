Eigenheim-Besitzer fühlen sich über den Tisch gezogen

Eigenheim-Besitzer im Baugebiet An den Eichen fühlen sich bei der Wärmeversorgung von der EVO über den Tisch gezogen. Die verteidigt ihre Preise als marktüblich. Fachleute sehen bei modernen Nahwärmenetzen durchaus auch Nachteile.

Offenbach – „Ankommen in Offenbach!“ Damit wirbt die stadteigene Grundstücksvermarktungsgesellschaft OPG für das Baugebiet An den Eichen in Offenbach. Für Antonio Rodrigues und Rafael Sartowski klingt das fast wie Hohn. „Uns wurden Jahresabrechnungen für Wasser und Heizung zwischen 1800 und 8000 Euro präsentiert. Wir haben unsere Ersparnisse in Niedrigenergiehäuser investiert und liegen bei Energiepreisen von unrenovierten Altbauten“, ärgert sich Rodrigues. Und Sartowski ergänzt: „Wir haben die Preise für die Wärme hier mit den Angeboten der EVO für Gas und Fernwärme in anderen Stadtgebieten verglichen. Für mein Haus würde ich dort anstelle von fast 1800 Euro, die ich jetzt zahlen soll, nur 700 bis 900 Euro im Jahr zahlen.“ Also fast 1000 Euro weniger pro Jahr. Und der Vertrag der EVO laufe vorerst auf zehn Jahre. Sartowski: „Das macht 10.000 Euro – die muss man erst mal verdienen,“

Auch Tatiana Wrona ist verärgert: „Wir können noch nicht einmal viel einsparen, indem wir weniger heizen oder weniger warmes Wasser nutzen.“ Denn der Grundpreis, den die EVO berechne, sei extrem hoch. Für 120 Quadratmeter Doppelhaushälfte zahle sie von knapp 2000 Euro Jahresrechnung fast die Hälfte fix. Die Anwohner, laut Sartowski sind es derzeit rund 20 Familien, wollen sich das nicht gefallen lassen. Nachverhandlungen mit der EVO sind bislang erfolglos geblieben, eine Einigung ist nicht in Sicht.

Preisgestaltung marktüblich im Rhein-Main-Gebiet

EVO-Sprecher Harald Hofmann verteidigt die Preisgestaltung als marktüblich im Rhein-Main-Gebiet und verweist darauf, dass die Versorgung mit Nahwärme Bestandteil der Kaufverträge gewesen sei. Zugleich erläutert er die Vorgeschichte: Die Stadt habe für diesen nördlichen Abschnitt des Baugebiets An den Eichen eine Versorgung mit einem hohen Effizienzfaktor gefordert, damit für die Häuser der KfW 55-Standard erreicht werde. Ein von der städtischen OPG dazu 2015 in Auftrag gegebenes Gutachten sei zu dem Ergebnis gekommen, dass ein Nahwärmenetz an Sinnvollsten sei. Erdgas und Fernwärme, so habe der Auftrag an die EVO gelautet, seien dabei auszuschließen.

Deshalb steht im nordwestlichen Bereich des Baugebiets, unterhalb der Brücke Ulmenstraße, seit Herbst 2018 eine zweigeschossige zentrale Heizanlage. Das lokale Blockheizkraftwerk wird zu 90 Prozent mit Holzpellets befeuert. Um Spitzenlasten etwa an kalten Wintertagen abzudecken, wurde zusätzlich ein ölbetriebener Kessel installiert. Das Ganze soll Energie für die 180 Wohneinheiten mit bis zu 500 Menschen liefern.

8000 Euro als Einzelfall

Die Gesamtkosten für den Aufbau des Netzes und der Anlage beziffert EVO-Sprecher Hofmann auf mehr als eine Million Euro. Zugleich unterstreicht er die Vorteile des Nahwärmenetzes: Die Heizwärme werde sozusagen gebrauchsfertig geliefert, im Eigenheim des Kunden befinde sich lediglich eine Platz sparende Übergabestation. So könne auf die Anschaffung einer teuren Heizanlage verzichtet werden, ein Kamin sei entbehrlich, sodass auch keine Wartungskosten für beides anfalle. Die von den Anwohnern genannten Kosten von 8000 Euro bezeichnet Hofmann als Einzelfall. Das sei tatsächlich außergewöhnlich hoch, eine Erklärung dafür habe man aber nicht. Der Betrag sei in den ersten sechs Wochen nach Bezug der Immobilie angefallen, inzwischen sei es weniger.

Anwohner Tariq Adil können die Erklärungen des EVO-Sprechers nicht besänftigen: „Mein Problem ist, dass ich neben der Abzahlung des Kredits, der erhöhten Grundsteuer und anderer Beiträge jetzt auch noch von der EVO kräftig zur Kasse gebeten werde.“ Energiekonzepte, Wirtschaftlichkeitsrechnungen und Ähnliches – das sei doch das wirtschaftliche Risiko der EVO, die die Kosten nur aufgrund ihrer Monopolstellung auf ihn weiterleite. Dies kritisiert auch Rafael Sartowski: Die EVO habe in dem Baugebiet ein Monopol für Wärmelieferung und könne insofern die Preise frei bestimmen. „Die Preise unterliegen auch keiner laufenden Preiskontrolle durch die Energieaufsichtsbehörden – eine Lücke im Gesetz.“

Nachteile von Fern- und Nahwärmeversorgung

In Verbraucherportalen werden die Nachteile von Fern- und Nahwärmeversorgung denn auch klar benannt: Kritisiert wird die langfristige vertragliche Bindung an den Versorger, selbst am Ende der Vertragslaufzeit könnten Kunden nicht auf ein anderes Heizsystem umsteigen. Dazu gesellen sich monetäre Nachteile: Zwar ersparen sich Fernwärmekunden Anschaffungs- und Wartungskosten für eine eigene Heizanlage, im Betrieb kommt Fernwärme aber dennoch teurer als eine konventionelle Öl- oder Gasheizung. Und: Eine Preiskontrolle durch eine Preisregulierung oder eine Endpreisgenehmigung finde nicht statt, was die Entwicklung hin zu immer höheren Grundpreisanteilen fördere.

Aufgrund der bisherigen Gespräche hat Rafael Sartowski nicht den Eindruck, dass die EVO konstruktiv mit den Betroffenen zusammenarbeiten möchte. Die Anwohner wollen sich nun gegebenenfalls an die Politik wenden. Es geht es ihrer Ansicht nach um Gesetzesverstöße gegen das Wettbewerbsrecht. Auch die Kartellbehörde und die Verbraucherzentrale will man unter Umständen einschalten. „Und zur Not müssen wir halt klagen“, sagt Sartowski.

EVO-Sprecher Hofmann bietet den Anwohnern ein Gespräch an. Vertreter von OPG und EVO sowie ein Fachmann einer unabhängigen Verbraucherorganisation seien bereit, Rede und Antwort zu stehen. Ein Termin stehe aber noch nicht fest.

Von Matthias Dahmer