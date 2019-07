Einst bedeutend fürs Schienenwesen

Geschichten rund um den Offenbacher Hauptbahnhof wurden am Samstag im Erzählcafé der gleichnamigen Initiative zum Besten gegeben. Diesmal öffnete es in den Räumen des Kunstvereins im KOMM Center und nahm unter anderem das Stellwerk und seine Funktionsweise in den Blick.

Offenbach – Bahnhistorie aus erster Hand, dazu ein bisschen Nostalgie, angereichert um persönliche Erinnerungen aus dem Zuhörerkreis, das Ganze gepaart mit etlichen Wunschvorstellungen, um die Verkehrs- und Betriebsanlage eines Tages in einen Wohlfühlort für alle zu verwandeln. Von allem etwas gibt es im Erzählcafé der Initiative Hauptbahnhof Offenbach. Deren Ziel ist es, ein Nutzungskonzept für die Liegenschaft als gemeinwohlorientierte Immobilie zu entwickeln und die Bedürfnisse für öffentlichen Raum herauszuarbeiten.

Knapp zwei Dutzend Interessierte sind dazu am Samstagnachmittag in die Räume des Kunstvereins im KOMM Center gekommen. Dort begrüßt Initiative-Mitglied Karl-Heinz Eitel unter anderem Ulrich Lenger. Der 75-Jährige, Eisenbahner in der dritten Generation, war 1977 bis 1982 stellvertretender Dienststellenleiter und kennt wie kein Zweiter die Anlage und das dazu gehörende Stellwerk.

„Ganz nah an der Bahnstrecke haben wir gewohnt, im ersten Stock der Expressgutabfertigung“, erzählt er. „Meinem Vater oblag schon in den Nachkriegsjahren die Leitung der Dienststelle.“ Zu dieser Zeit genoss die Stadt im Schienenverkehrswesen Bedeutung, denn bereits ein Jahr nach Gründung der Hauptverwaltung der Eisenbahnen des amerikanischen und britischen Besatzungsgebiets verlegte diese 1947 ihren Sitz nach Offenbach.

Im Zwiegespräch mit Manfred Bernard erinnert sich Lenger der Zeiten, da das später in Betrieb genommene Stellwerk zu den modernsten in Deutschland gehörte und auch auf dem Hauptbahnhof „so richtig Betrieb herrschte“. Zwei Jahre nach seinem Ausscheiden aus dem aktiven Bahndienst entstand ein in Offenbach gedrehter Lehrfilm der damaligen Bundesbahn, der die Unfallverhütung zum Inhalt hatte und den Erzählcafé-Gästen gezeigt wird. „Auf den Bahnsteigen gedreht, werden darin die Gefahren aufgezeigt, die durch Unachtsamkeit und Fehlverhalten entstehen“, erläutert Karl-Heinz Eitel.

Zu sehen sind Reisende bei Ankunft und Abreise, im Besonderen eine Menschengruppe, die offenbar unangemeldet Aufnahmen für einen Werbefilm eines Modelabels dreht. Dabei kommt es zu einem Unfall, weil die Filmleute den Weg versperren, als infolge von Bauarbeiten ein Aufzug nicht zur Verfügung steht und der Gepäckguttransport zum Eilzug nach Fulda unplanmäßig über das Gleisbett geführt werden muss. Eine herannahende Lok erfasst einen der Gepäckwagen und verursacht Verletzte und Sachschaden.

„Heute ist unser Bahnhof ein unbesetzter, es gibt also kein Bahnbetriebspersonal mehr“, bedauert nicht nur Lenger. Auch deshalb will die Initiative Hauptbahnhof nach vorne schauen, bereitet die Ausschreibung einer Machbarkeitsstudie zur künftigen Nutzung der leer stehenden Immobilie vor.

„Zum Jahresbeginn 2020 wollen wir sie in Auftrag geben“, kündigt Initiative-Mitglied Dirk Schwebs an. Die Grundlage bilden Nutzungsideen, die in den vergangenen Monaten entwickelt und unter den Stichworten Soziales, Wohnen und Kultur konzeptionell zusammengefasst wurden. „Sie reichen etwa für das Erdgeschoss von einer Museumswerkstatt für verborgene Künste über einen Fahrradladen bis zum Bildungs- und Spielecafé.“

Darüber ließen sich Büros und Wohnraum schaffen. Insgesamt könnten rund 3500 Quadratmeter Fläche eine neue Nutzung erfahren. Auch an eine Wiederbelebung des westlich ans Bahnhofsgebäude angrenzenden Biergartens haben die Ideenfinder gedacht. „Die Arbeitsgruppe Machbarkeitsstudie will sich bei ihrer Zusammenkunft im Senefelder-Stadtteilbüro am nächsten Freitag erneut damit befassen“, sagt Schwebs. Auch die weiteren Arbeitsgruppen der Initiative Hauptbahnhof sind nicht untätig, denn ebenfalls am 26. Juli trifft sich die AG Paradiesgarten zur Grüngestaltung.

Für den 31. August ist die Eröffnung einer Ausstellung im Hauptbahnhof-Gang neben dem Paradiesgarten geplant, die vom seit 2006 bestehenden Fotoclub New Camera vorbereitet wird. Sie soll bis Ende Oktober zu sehen sein. Eine Tafel der Begegnung wird am 22. September aufgebaut, Poetry Slam am 28. September geboten. Musikalische Akzente setzen Sascha Schmitt und Lukas Bergmann als Akustikduo Ida Popetzko am 2. Oktober. Das Erzählcafé öffnet bereits wieder am 29. September, 15 Uhr. „Dann sind wir im Gartenhaus der Naturfreunde im Leonhard-Eißnert-Park zu Gast“, kündigt Schwebs an.

VON HARALD H. RICHTER