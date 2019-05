Eltern atmen auf: Container-Schule verschoben

Die für das neue Wohngebiet Bieber-Nord geplante vorübergehende Containerlösung für eine Grundschule wird um ein Jahr verschoben. Sie werde nicht in diesem Sommer zum Schuljahr 2019, sondern erst ein Jahr später, zum Schuljahr 2020 starten, so Schuldezernent Paul-Gerhard Weiß.

Offenbach – Der gesamte Jahrgang der ABC-Schützen wird deshalb noch einmal am Standort Mauerfeldschule oder in Bieber-Waldhof eingeschult. Auch alle laufenden Klassen bleiben folglich an ihren jetzigen Standorten. Über das mit der Schulleitung abgestimmte Vorgehen wird Weiß die betroffenen Eltern in den nächsten Tagen auch per Brief informieren.

Wie mehrfach berichtet, entsteht in Bieber-Nord ein neuer Grundschulstandort an der neuen Willy-Bauer-Straße, nahe dem Bieberer Friedhof. Die Planungen dafür laufen, und der Projektbeschluss soll noch in diesem Jahr in der Stadtverordnetenversammlung gefasst werden. Die Inbetriebnahme ist für Sommer 2022 vorgesehen. Die Zeit bis zur Fertigstellung soll durch direkt gegenüber positionierte Container – eine Anlage mit Raummodulen und Freiflächen – überbrückt werden. Da die neuen Räume nicht nur die im neuen Wohngebiet erwarteten Kinder aufnehmen, sondern auch die „überlaufende“ Mauerfeldschule entlasten sollen, war der Start ursprünglich für das bevorstehende neue Schuljahr vorgesehen.

Räumliche Situation an der Mauerfeldschule sehr angespannt

„Die räumliche Situation an der Mauerfeldschule ist durch den kontinuierlichen Schülerzuwachs sehr angespannt. Nach den aktuellen Anmeldungen bekommen wir es aber noch einmal knapp hin, alle Kinder aus den betreffenden Wohngebieten dort einzuschulen“, so Weiß. Die Stadt reagiere damit auch auf die Sorgen der Eltern, die sich den Schulbetrieb in dem neuen, noch unbebauten Gebiet nicht vorstellen konnten, zumal noch nichts zu sehen ist. „Wir stellen dort hochwertige Module auf, in denen auch Platz für die Betreuung und das Mittagessen sowie ein gut gestalteter Außenbereich entstehen“, versichert Weiß. Auch der Schulweg werde gesichert angelegt. Es sei aber besser, wenn sich die Eltern vorher davon überzeugen könnten, dass alles seine Ordnung habe. Stadtrat Weiß: „Da die Lage auf dem Containermarkt nur eine zeitlich knappe Realisierung vor dem Schuljahresbeginn ermöglichen würde, halten wir es für besser, noch einmal mit einem Jahrgang an der Mauerfeldschule zu bleiben.“

Die Fraktionen von SPD und CDU sehen sich durch diese Entscheidung bestätigt. „Es ist richtig und notwendig, dass der Unterrichtsbeginn an der geplanten Interimsschule in Bieber-Nord um ein Jahr verschoben wird“, sagt die Bieberer SPD-Stadtverordnete Yasmin Mahlow-Vollmuth, die auf ihre entsprechende Anfrage an den Magistrat verweist. Darin hatte sie vor einigen Monaten einen möglichen Unterrichtsbeginn zum Schuljahr 2019/20 hinterfragt. Unter anderem wegen der mangelnden Sicherheit des Schulwegs und der Verunsicherung zahlreicher Eltern hinsichtlich der Lärmsituation im Neubaugebiet sowie der Betreuungssituation der Grundschüler. „Meine Anfrage hat an dieser Stelle nun für Klarheit gesorgt“, freut sich die Sozialdemokratin. Sie sieht einen weiteren Vorteil des späteren Bezugs der Interimsschule: „Nun ist ausreichend Zeit, um die Wege in Richtung Bieber-Nord instand zu setzen, damit die Grundschüler einen sicheren Schulweg haben.“

„Mit dieser Entscheidung sind meine Fraktionsmitglieder und ich sehr zufrieden“, meint denn auch der Bieberer CDU-Stadtverordnete Tobias Grün. Auch er hatte sich in einer Anfrage an den Magistrat um die Sicherheit der Wege zur neuen Schule gesorgt. Nun sei genug Zeit, die Herausforderungen ordentlich zu bewältigen“, so Tobias Grün.

mad/pso