Endspurt im Hafengebiet: Letzte Baulücken füllen sich

Die letzten Baulücken im Offenbacher Hafengebiet füllen sich. Während das Projekt am Anfang belächelt wurde, ist davon heute keine Spur mehr.

Offenbach – Ein halbes Jahrhundert wurde der Offenbacher Hafen als Lager- und Umschlagplatz für Mineralölprodukte, Kohle und Altmetalle genutzt. Heute erinnert allein der EVO-Kran an die industrielle Geschichte des Areals mit der markanten Insel.

Der Umbau in ein Wohn- und Büroquartier ist nahezu abgeschlossen – allein der Neubau der Hochschule für Gestaltung (HfG) als ein zentrales Scharnier lässt auf sich warten.

Spatenstich für Lofthaus Molenpark

Wohnen und Arbeiten am Wasser. Die Vision des neuen Hafenviertels wird anfangs etwas belächelt. Und heute? Mittlerweile setzt es renommierte (Architektur-)Preise für die erfolgreiche Transformation der Industriebrache. Am Mittwoch, 10. April, erfolgt wieder einmal ein Spatenstich – für das Lofthaus Molenpark. taste!, Deutschlands führende Markenagentur für food & beverage communication, wird drei Etagen des Lofthauses belegen und die erste Werbeagentur sein, die in den Hafen zieht.

Mit dem Lofthaus und dem „OFSITE“-Quartier (drei Bürogebäude und zwei Parkhäuser auf dem jetzigen Messe-Parkplatz, wir berichteten) füllen sich weitere Baulücken im Hafen. Die beiden letzten Grundstücke, ebenfalls zwischen Hafenallee und Hafenbecken, sind allerdings bereits reserviert. Für den Verkauf des „Box-Club-Areals“ zwischen Kohlelager und Hochschulstandort laufen Verhandlungen mit einem Investor. In die Bebauung soll nach Möglichkeit der für seine Integrationsarbeit vielfach ausgezeichnete „Boxclub Nordend“ integriert werden. Derzeit wird dazu eine Machbarkeitsstudie erstellt.

Hochschule für Gestaltung: Grundstücksvertrag nahezu finalisiert

Und für den sich östlich anschließenden neuen Standort der Hochschule für Gestaltung (HfG) ist der Grundstücksvertrag mit dem Land Hessen nahezu finalisiert. Da zeigt sich Oberbürgermeister Felix Schwenke zuversichtlich: „Die Gespräche laufen gut, mehr können wir derzeit nicht öffentlich sagen.“

Bereits im Juni wollen die Rechtsanwälte, Steuerberater und Notare der Offenbacher Haack Partnerschaftsgesellschaft ihr Wohn- und Bürogebäude „Mainblick“ auf der Hafeninsel beziehen und dort expandieren. „Damit kann ein wichtiges Unternehmen durch Umsiedlung am Standort gehalten werden“, freut sich der Verwaltungschef.

Architektenauswahlverfahren für Bürohochhaus „Main Gate East“

Für das Bürohochhaus „Main Gate East“ der EYEMAXX Real Estate AG am Hafenplatz wird 2019 die Stadtwerke-Gesellschaft OPG im Auftrag des Investors ein Architektenauswahlverfahren mit städte- und hochbaulicher Studie Vornehmen. Der Baubeginn ist für Mitte 2020, die Fertigstellung für Ende 2022 geplant.

Dafür ist das Mischquartier „Marina Gardens“ nahezu fertiggestellt und soll noch im Mai dieses Jahres bezogen werden. Mattheußer Immobilen vermeldet dazu: Alle 69 Eigentumswohnungen und sechs Stadthäuser des Marina Gardens sind verkauft – es ist eines der letzten Wohnbauprojekte im Hafen.

Auch die Infrastruktur in Gestalt der Hafenallee wächst: Bei der neuen Ost-West-Verbindung zwischen Carl-Ulrich-Brücke und Goethering beginnt die letzte Bauphase. Bis Juni 2019 soll die Trasse komplett fertig sein und den Durchgangsverkehr vom parallel dazu verlaufenden Nordring aufnehmen. Der wird bis Spätherbst zu einer „Wohn- und Spielstraße“ zurückgebaut.

