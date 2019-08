Wohnungsbrand in der Offenbacher Innenstadt: Eine Frau verletzt

Wohnung in Offenbach brennt vollständig aus

Am Mittwochvormittag hat eine Wohnung mit Balkon in der Offenbacher Innenstadt gebrannt. Die Feuerwehr musste Verstärkung anfordern.

Offenbach - Starker, schwarzer Rauch in der Offenbacher Innenstadt schreckte am Mittwochvormittag um 10.50 Uhr die Bewohner des Offenbacher Stadtteils Nordend auf. In der Berndardstraße brannten Wohnung und Balkon im dritten Stocks eines Mehrfamilienhauses.

Eine Frau wurde bei dem Brand verletzt und kam ins Krankenhaus. Das Feuer hatte sich bereits so ausgebreitet, dass die Feuerwehr Offenbach die Kollegen von der Freiwilligen Feuerwehr hinzuziehen musste. Nach gut einer halben Stunden war der Brand gelöscht.

Großeinsatz für die Offenbacher Feuerwehren

Insgesamt waren 56 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort. Im Nachgang wird derzeit die Fassade und die Dachkonstruktion auf mögliche Brandnester kontrolliert.

ror

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Polizei liefert sich dramatische Verfolgungsjagd - kurz darauf brennt ein Auto

In Schwalbach fällt der Polizei ein Opel-Corsa-Fahrer auf. Wenige Minuten später liefern sich die Beamten mit dem Fahrer eine rasante Verfolgungsjagd.

Gießen: 13 Verletzte bei Brand in Flüchtlingsunterkunft - Polizei äußert sich zur Ursache

Großer Einsatz für Feuerwehr und Rettungskräfte in der Nacht auf Montag in Gießen: In einer Flüchtlingsunterkunft war ein verheerendes Feuer ausgebrochen. Nun äußert sich die Polizei zur Brandursache.

Frankfurter Ostend: Feuer in einer Lagerhalle der Firma Mandausch

Ein Wertstoffentsorgungsbetrieb im Frankfurter Ostend brannte. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Feuer in Frankfurt: Rauch und Flammen im Dachgeschoss eines Hauses

Bei einem Brand in einem Gebäude im Frankfurter Stadtteil Rödelheim war die Feuerwehr mit einem Großaufgebot im Einsatz.