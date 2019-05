Dicker Qualm in der Gerberstraße: War der Feuerteufel wieder unterwegs?

Dicker Qualm in der Gerberstraße

In der Gerberstraße in Offenbach wäre es fast zu einer Katastrophe gekommen. Jemand hatte Papier im Keller eines Wohnhauses angezündet.

Offenbach - Starker Rauchgeruch hat am späten Freitagabend Anwohner in der Offenbacher Innenstadt aufgeschreckt. Sie riefen die Polizei - genau die richtige Entscheidung wie sich schnell herausstellt.

Offenbach: Qualm zog durch das gesamte Treppenhaus

Wegen starken Qualms riefen Anwohner in der Gerberstraße in Offenbach gegen 22 Uhr am Freitagabend die Feuerwehr. Die Helfer fanden schnell die Ursache für den Qualm. Offenbar hatte jemand Papier im Keller eines Wohnhauses angezündet. Der Qualm zog dann durch das ganze Treppenhaus.

Die Brandursache steht noch nicht fest. Laut Feuerwehr kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass das Papier absichtlich angezündet worden ist. Jetzt ermittelt die Polizei. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, es entstand kein nennenswerter Sachschaden.

