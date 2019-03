Gewalttat in Offenbach: Frau mit Messer getötet - Sohn findet Mutter

Am Dienstag hat die Polizei neue Details in dem Mordfall bekanntgegeben.

Am Montag ist in Offenbach eine Frau in ihrer Wohnung tot aufgefunden worden. Sie wurde Opfer einer Messerattacke. Der Ehemann gilt laut einem Medienbericht als dringend tatverdächtig.

Update, 11:54 Uhr: Laut einem Medienbericht schwelte schon seit Tagen ein Streit in der Wohnung des mehrstöckigen Hochhauses in der Luisenstraße. Das Ehepaar, dass im 5. Stock lebte, stritt laut Nachbarn immer häufiger sehr laut, das berichtet bild.de am Dienstag.

Sohn findet Mutter in Blutlache - Polizei fahndet nach Ehemann

Wie weiter berichtet wird, hat der Sohn seine Mutter schwer verletzt in einer Blutlache gefunden. Ein Notarzt konnte die Frau jedoch nicht mehr retten. Nach bisherigen Ermittlungen sei sie durch einen tiefen Schnitt am Hals tödlich verletzt worden. Neben der toten Frau haben die Ermittler nach BILD-Informationen ein blutverschmiertes Küchenmesser sichergestellt - offenbar die Tatwaffe.

Als dringend tatverdächtig gilt der Ehemann, nach dem die Polizei aktuell fahndet.

Update, 19. März, 10:43 Uhr: Die in einer Offenbacher Wohnung tot aufgefundene Frau ist 57 Jahre alt und wurde mutmaßlich mit einem Messer tödlich verletzt, das teilte die Polizei am Dienstag auf Nachfrage mit. Eine Obduktion der Leiche sei am Dienstag angesetzt. Bislang gebe es keine tatverdächtige Person. "Aber die Ermittlungen laufen auf Hochtouren", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Offenbach.

Offenbach: Kinder finden tote Frau in Wohnung

Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft hatten die erwachsenen Kinder ihre Mutter am Montagnachmittag gefunden. Sie lag mit schweren Verletzungen in ihrer Wohnung. Der sofort alarmierte Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Weitere Angaben machten Staatsanwaltschaft und Polizei zunächst nicht.

+ Die Frau wurde in einem Haus in der Luisenstraße in Offenbach gefunden. © Fitzenberger

Erstmeldung, 19. März, 16:37 Uhr: Offenbach - Am Montagnachmittag wurde eine Frau in ihrer Wohnung in der Luisenstraße leblos aufgefunden. Wie Polizeisprecher Rudi Neu auf Anfrage mitteilte, fiel sie einer Gewalttat zum Opfer. Weitere Einzelheiten seien noch nicht bekannt, so Neu.

Die Hintergründe der Tat sind völlig unklar. Auch zur Identität der Toten machte die Polizei bislang noch keine Angaben. Gegen 16.15 Uhr wurde die Frau mit schweren Verletzungen in der Wohnung gefunden. Der alamierte Notdienst konnte nur noch den Tod feststellen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes aufgenommen.

Lesen Sie auch:

Im November hatten Ermittler nach einem konkreten Hinweis im Rodgauer Stadtteil Hainhausen in einem kleinen Waldstück eine Leiche gefunden*. Der Fall stellte sich als äußerst komplex heraus. Im Main-Kinzig-Kreis sucht die Polizei unterdessen seit Monaten nach der Leiche eines Mannes, der bereits im Jahr 2000 verschwand*.

*op-online.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

(msb/lhe/red)