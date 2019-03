Gala vereint die Offenbacher „Sport-Familie“

Es lebe der Sport... In Offenbach geht’s freilich nicht so zynisch zu, wie im gleichnamigen Lied von Rainhard Fendrich.

Offenbach – Im Gegenteil: Bei der Sport-Gala im Capitol rückt die eigentlich weit verzweigte Gemeinschaft ganz eng zusammen, wirbt unisono für den Sport und ihre Stadt. Es ist ein kurzweiliger Abend mit etlichen Medaillen, reichlich Applaus und einigen „Ahhhs“.

An Oberbürgermeister Felix Schwenke ist es, den launigen Abend zu eröffnen. Dabei stellt er in seiner Funktion als Sportdezernent jene heraus, die mit dem silbernen Eichbaum im Herzen ihre Stadt auf nationalen und internationalen Wettbewerben vertreten: „Danke für das gute Image-Marketing!“ Das dürfen auch die Fußballer des Regionalligisten Kickers Offenbach mitnehmen, die einen Tag vor der Auswärtspartie beim 1. FC Saarbrücken nahezu geschlossen die Gala verfolgen – mit Sportdirektor Sead Mehic und Trainer Daniel Steuernagel. Das nehmen viele im Publikum wohlwollend zur Kenntnis.

Magischen Unterhaltungskunst mit Christian Dux

Das gilt auch für die eine oder andere positive Nachricht für die ehrenamtlich Tätigen, die Felix Schwenke an diesem Abend verkündet. Dann übergibt er das Mikrofon wieder an Petra Bindl, die charmant, souverän und mit Referenzen von DSF, SKY Deutschland oder Eurosport fachlich fundiert durch den Abend führt – wie immer mit simultanen Gebärden für die hörgeschädigten Sportler.

Dies stößt naturgemäß beim musikalischen Programm an Grenzen, wenn etwa die vier Damen von „La Finesse“ virtuos klassische Musik mit dem Zeitgeist verflechten – Crossover im besten Sinne. Bei dem magischen Unterhaltungskünstler Christian Dux kommt freilich auch das Auge nicht hinters Geheimnis der Illusion.

Großes Showfinale auf der Bühne

Aber zurück zum Sport: Nahezu spielerisch wirkt es, wenn sich die Fechterinnen Florina und Nina Plachta zu klassischer Musik über die imaginäre Planche bewegen. Es lässt sich allenfalls erahnen, wie viel Schweiß dafür in unzähligen Trainingsstunden fließt. Das gilt gleichermaßen für den Offenbacher Masi Aziz und seine Gruppe „Dreamscapes“ – schließlich sind sie Breakdance-Weltmeister. Dabei ist nicht allein der Sound international, sondern auch die Sprache: „Moves“, „Popping“, „Krumping“, „Headspins“. Wem’s zu theoretisch ist, wird mit der Vorstellung überzeugt – schlicht mitreißend!

Auch wenn sie es vielleicht nicht hören möchten: Einzelne Elemente sind wohl dem Turnen entlehnt. Das zeigt sich beim großen Showfinale, als alle nochmals auf die Bühne kommen. Bestimmte Rotationen der „Breaker“ erinnern an das, was die Leistungsriege des Hessischen Turnverbands kurz zuvor am Pauschenpferd zeigt – kontinuierliche Kreisbewegungen der Beine, unterbrochen durch sogenannte Scheren-Elemente. Das demonstrieren zwei Athleten nahezu synchron. Lohn: frenetischer Jubel. Gleichwohl will Moderatorin Bindl wissen, was Aziz davon hielte, 2024 mit den jungen Turnern auf einer Bühne zu stehen. Schließlich werde ja diskutiert, ob Breakdance es dann zu einer olympischen Disziplin schafft. „Ja, können wir machen...“ Das klingt nicht richtig begeistert, warum, erklärt der Breakdancer: „Klar, es ist eine Sportart, die man würdigen sollte, aber für mich ist es auch Kunst.“ Und eine solche möchte selbstverstänflich nicht von Wertungsrichtern benotet werden... VON MARTIN KUHN

Bilder: OFC im Auswärtsspiel gegen Saarbrücken Zur Fotostrecke

Das könnte Sie auch interessieren: Bei Einsatz gegen Jugendliche: Behinderter beklagt überhartes Vorgehen der Polizei