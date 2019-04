Gartenhütten in Flammen: Polizei hat heiße Spur - Zeugen machen wichtige Entdeckung

War es Brandstiftung?

In der Nacht zum Dienstag sind zwei nebeneinanderliegende Gartenlauben abgebrannt. Erneut in Bürgel. Viele fragen: War es Brandstiftung? Es liegt zumindest die Vermutung nahe, dass bei dem neuerlichen Feuer am Mainzer Ring nachgeholfen wurde.