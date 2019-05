Hermann-Steinhäuser-Straße 17 soll neuen Rettungsweg bekommen

Das griechisch-russische Paar macht aus der Not eine Tugend und lüftet am Gerüst seine Kleider. Die beide haben sich daran gewöhnt, dass vor ihrem Balkon in der Hermann-Steinhäuser-Straße 17 schon seit zweieinhalb Jahren ein Baugerüst steht.

Auf die Frage, ob es sie stört, winken sie ab – Deutsch sprechen beide nicht gut. Hauptsache, keine Tauben auf dem Balkon, soll das wohl heißen.

Doch es gibt Menschen im Mathildenviertel, die der Anblick des Gebäudes und die Sicherheitslage der Bewohner des Hochhauses stört. Peter Ambros, Sprecher der Bürgerinitiative (BI) östliche Innenstadt, blickt mit Sorge auf das Gerüst, das im Sommer 2016 von der Stadt an der Gebäuderückseite aufgestellt wurde, um in dem Gebäude einen zweiten Rettungsweg zu schaffen. „Dies als Dauerzustand ist schon optisch unerträglich“, meint Ambros – und unwirtschaftlich, denn für die Eigentümer entstehen monatlich Kosten.

Bedenklich aber findet Ambros, dass das hässliche Baugerüst offenbar keineswegs den von der Stadt geforderten zweiten Rettungsweg für die Bewohner der insgesamt 96 Wohneinheiten im Haus bietet. Der Offenbacher hat ein Urteil des Oberverwaltungsgerichtes NRW über einen sehr ähnlichen Fall gefunden. Es besagt, dass der zweite Rettungsweg nicht unmittelbar an Fenstern entlangführen dürfe, aus denen im Brandfall Feuer oder Rauch treten könne. „Im Grunde ist das Haus unbewohnbar und abrissreif“, so der BI-Sprecher. Das habe er auch den Offenbacher Behörden mitgeteilt.

Die Stadt ist nach Worten ihres Sprechers Fabian El Cheikh in der Problem-Immobilie schon tätig geworden. Ein Brandschutzsachverständiger habe Vorgaben für die Planung eines dauerhaften baulichen Rettungswegs gemacht. Da die Drehleiter der Feuerwehr die oberen Geschosse nicht erreicht, sind in Hochhäusern zwei Treppenhäuser vorgeschrieben. Dieses Haus hat nur eines. Zudem kommt die Wehr mit ihren großen Wagen nicht in den Hof.

Ein Versuch, über das Nachbargebäude eine Zufahrtsmöglichkeit zu schaffen, sei von den dortigen Eigentümern abgelehnt worden, erklärt El Cheikh. Nach langen Diskussionen mit den Eigentümern wurde eine „Ersatzvornahme angeordnet“, um den Brandschutz zu gewährleisten, und das Gerüst errichtet. Das solle aber kein Dauerzustand sein.

Wie der Stadtsprecher berichtet, soll an der Gebäuderückseite ab dem zweiten Stock in Kürze eine Stahlgitterkonstruktion mit einer Fluchttreppe errichtet werden. Über sie sollen sich die Bewohner der rückwärtigen Wohnungen, deren Balkone in den Hof hinausgehen, im Notfall über ihren Balkon in Sicherheit bringen. Sobald die neue Stahltreppe steht, könnte das Gerüst abgebaut werden.

Zudem hat die Stadt die Statik des Gebäudes untersuchen lassen. Die Prüfberichte haben der Bauaufsicht signalisiert, dass hier etwas getan werden muss. Wer von der Hermann-Steinhäuser-Straße in die ebenerdig liegende Garage schaut, sieht in der Tat, dass die Deckenverkleidung enorm marode ist; ganze Teile sind heruntergerissen. Diese Tiefgaragen-Decke soll „ertüchtigt“ werden.

Die Hausverwaltung gibt keine Auskunft zu den anstehenden Sanierungsarbeiten. „Das sind Interna und geht nur die Eigentümer etwas an“, erklärt Geschäftsführerin Simone Bartelt-Dommer. Und: „Bei einem Haus in der Größenordnung muss immer etwas getan werden.“

Offenbar waren nicht alle Eigentümer dafür, in die Immobilie zu investieren. Eine von ihnen ärgert sich über die Kosten, die auf sie zukommen. „Die Stadt setzt uns unter Druck“, sagt die Frau, die ihren Namen nicht nennen will. Eine halbe Million Euro sollen alle Eigentümer insgesamt berappen. Ein zweiter Rettungsweg sei überhaupt nicht nötig, behauptet die Eigentümerin, die ein Appartement im rückwärtigen Bereich vermietet hat.

Die Frau glaubt, dass die Stadt auf die Eigentümer Druck ausüben wolle, weil die Gemeinnützige Baugesellschaft Offenbach (GBO) mehrere Wohnungen habe kaufen wollen. Derzeit besitzt die GBO vier Appartements in der Immobilie – alle seien saniert und an Studenten vermietet, heißt es auf Nachfrage. Dennoch habe die GBO nur eine Stimme bei Eigentümerversammlungen, dringe mit dieser aber darauf, dass der zweite Rettungsweg installiert wird, „damit das Provisorium mit dem Gerüst beendet werden kann“.

Auch wenn das Hochhaus einmal die Brandschutzregeln erfüllt: Der Bürgerinitiative missfällt auch, dass vorne viele Balkone wegen der Tauben mit Netzen abgespannt und „mit Gerümpel vollgestellt“ sind. Mit seinen „vermutlich ungenehmigten Verbauen“ sei das Haus „ein Schandfleck fürs Viertel“, schimpft Peter Ambros.

Im Haus gibt es fast ausschließlich Ein-Zimmer-Appartements. Vor einigen Jahren hatte die Stadt festgestellt, dass manche überbelegt sind. Derzeit gibt es laut Stadtsprecher El Cheikh darauf keine Hinweise. Bekomme das Ordnungsamt aufgrund des Melderegisters oder von Müllansammlungen den Verdacht, dass Appartements von einer größeren Anzahl von Mietern bewohnt würden, werde es wieder Kontrollen geben.

VON ANKE HILLEBRECHT