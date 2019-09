Hilfe bei Mietrückständen

Seit Januar 2015 kann die Mainarbeit in Fällen von Mietrückständen Darlehen an Mieter vergeben, um Wohnungsverlust zu verhindern. Die Rückzahlung erfolgt in kleinen Schritten monatlich.

Für Frau E. wurde es eng: Sechs Monate, von Juli bis Dezember vergangenen Jahres, hatte sie keine Miete gezahlt, ihr Mietrückstand betrug über 6700 Euro. Ihr und ihren sechs Kindern drohte die Obdachlosigkeit.

Offenbach – Dass dies verhindert werden konnte, ist der Mainarbeit, dem kommunalen Jobcenter, zu verdanken. Eine Sachbearbeiterin handelte mit dem Vermieter einen teilweisen Verzicht auf die Mietrückstände aus, den übrigen Betrag übernahm das Jobcenter als Darlehen.

Fälle wie der der alleinerziehenden E. kommen häufig vor, bestätigt die Mainarbeit. Allein im vergangenen Jahr hat das Jobcenter rund 198000 Euro an Darlehen an Mieter gewährt, damit diese ihre Vermieter zufriedenstellen konnten. „Die Möglichkeit, Darlehen zur Beseitigung von Mietrückständen zu gewähren, gibt es schon seit vielen Jahren“, sagt Susanne Pfau, Bereichsleiterin für Geldleistungen in der Mainarbeit.

„Seit 2015 entscheidet die Mainarbeit über die Darlehen, zuvor war das Sozialamt zuständig“, sagt sie. Vier Mitarbeiterinnen kümmern sich mit jeweils einer halben Stelle um die in Offenbach auflaufenden Fälle.

Vor der Obdachlosigkeit bewahren

Neben Mietern würden sich auch Vermieter an die Mainarbeit wenden, um ihre zahlungsrückständigen Mieter vor der Obdachlosigkeit zu bewahren. „Außerdem erhalten wir vom Gericht Nachricht, wenn Räumungsurteile ergangen sind. „Dann versuchen wir Kontakt zu Vermieter und Mieter aufzunehmen und schauen, ob wir vermitteln können“, sagt sie. Nach einem Räumungsurteil sei jedoch besonders Eile geboten, um die Menschen vor dem Auszug aus ihrer vertrauten Umgebung zu bewahren. „Daher raten wir, sich frühzeitig an uns zu wenden und nicht erst zu warten, bis sich die Mitschulden über Monate angehäuft haben“, sagt Pfau. Im vergangenen Jahr hatten sich 256 Mieter und 55 Vermieter an das Jobcenter gewandt, über 9 Fälle informierte das Gericht.

Voraussetzung für die Hilfe von der Mainarbeit ist jedoch, dass die Wohnung laut Leistungskatalog „angemessen“ sei – eine 100-Quadratmeter-Wohnung für eine alleinstehende Person kann somit nicht bezuschusst werden. Auch muss zuerst auf etwaige finanzielle Rücklagen zurückgegriffen werden, bevor die Mainarbeit hilft. In 88 Fällen habe die Mainarbeit im vergangenen Jahr kein Darlehen gewähren können, da die Wohnfläche nicht angemessen gewesen sei oder oder es noch Geld gab, auf dass die Mieter hätten zurückgreifen können. Um die Fälle der Menschen, die bereits das Rentenalter erreicht hätten, kümmere sich das Sozialamt mit eigenen Hilfsmöglichkeiten.

Über die Höhe der Mietrückstände verhandeln

„Wenn das Darlehen gewährt wird, zahlen wir es an den Mieter aus, damit er den Vermieter bedienen kann“, sagt Pfau. Die Rückzahlung erfolgt monatlich, zehn Prozent des Regelbedarfs würden ab dem Folgemonat dafür dann monatlich abgezogen.

„Außerdem versuchen wir, wie im Fall von Frau E., mit dem Vermieter über die Höhe der Mietrückstände zu verhandeln“, sagt Pfau. Oft gebe es Verständnis und auch die Bereitschaft, auf einen Teil des ausstehenden Geldes zu verzichten, um dann über das Darlehen bedient zu werden – und gleichzeitig die Mieter vor dem Auszug zu bewahren. „Viele Vermieter möchten ihre langjährigen Mieter nicht verlieren, diese Erfahrung haben wir schon gemacht“, sagt Pfau.

Wie nötig das Angebot der Mainarbeit in Offenbach ist, zeigen die aktuellen Zahlen: Bis Ende August sind bereits 300 Fälle von Mietrückständen gemeldet worden, 104 Anträge auf Darlehen wurden gestellt. Davon hat die Mainarbeit 54 bewilligt und bisher insgesamt 96636 Euro ausgezahlt. Durch Verhandlungen konnten Mietforderungen um 18335 Euro heruntergeschraubt werden. In 50 Fällen wurde das Darlehen aus verschiedenen Gründen jedoch nicht bewilligt.

Infos unter E-Mail mainarbeit-miet-und-stromrueckstaende@offenbach.de

VON FRANK SOMMER

