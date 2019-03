Immer mehr Offenbacher Arbeitnehmer pendeln in andere Städte

Die Zahl der Offenbacher, die zum Arbeiten in eine andere Stadt reisen, steigt. Die der Bewohner anderer Städte, die nach Offenbach pendeln, stagniert hingegen.

Offenbach –Das geht aus der 33. Auflage des Statistischen Jahrbuchs hervor, die Sozialdezernentin Sabine Groß am Mittwoch gemeinsam mit Mitarbeitern des Amts für Arbeitsförderung, Statistik und Integration im Rathaus vorstellte.

Im Jahr 2017, aus dem die neuste Auswertung im Statistischen Jahresbuch stammt, gab es laut dem Hessischen Statistischen Landesamt 69.082 Pendler in Offenbach. 32.689 von ihnen kamen zum Arbeiten in die Lederstadt, ihnen gegenüber standen 36.393, die für den Job täglich in eine andere Stadt reisten. Der sogenannte Pendlersaldo, der Ein- und Auspendler miteinander verrechnet, betrug somit ein Minus von 3704.

Damit setzt sich ein Trend fort, den die Statistiker im Rathaus schon seit einiger Zeit beobachten. Im Jahr 2015 war der Saldo erstmals im erfassten Zeitraum (seit 2001) in den Negativbereich abgerutscht (-622), 2016 stürzte er weiter ab (-2814).

„Der Pendlersaldo hat sich umgekehrt – und danach verfestigt“, betont Marcel Mertlik, stellvertretender Abteilungsleiter für Statistik und Wahlen. 2001 hatte die Zahl der Einreisenden die der Ausreisenden noch um 7956 übertroffen.

Der Blick auf die Statistik offenbart zudem, dass die Zahl derjenigen, die für den Job nach Offenbach kommen, schon lange konstant ist, die der anderorts beschäftigten Offenbacher hingegen kontinuierlich ansteigt. 2001 kamen 32.679 Pendler nach Offenbach – also nur zehn weniger als im Jahr 2017. Die Zahl der Auspendler ist hingegen signifikant gestiegen: 2001 waren es lediglich 24.723, also rund 12.000 weniger als 2017.

Auch in der jüngsten Vergangenheit hat sich die Entwicklung fortgesetzt, wenngleich sie noch nicht in der aktuellen Auflage des Statistischen Jahresbuchs berücksichtigt ist: Laut Bundesagentur für Arbeit gab es 2018 in Offenbach 32.810 Einpendler und 38.077 Auspendler.

Stadträtin Groß sieht mehrere Gründe für den Trend. Zum einen macht sie „das Zusammenwachsen des Rhein-Main-Gebiets“ dafür verantwortlich. Außerdem vermutet sie, dass wohl viele Menschen nach Offenbach zögen, „weil es noch einigermaßen bezahlbar ist“, aber weiterhin in einer anderen Stadt ihrem Job nachgingen. Es sei nun Aufgabe der Stadt, wieder mehr große Arbeitgeber mit vielen Arbeitsplätzen nach Offenbach zu locken. Die Insolvenz des Seifenherstellers Kappus und die Schließung des Werks in Waldhof, befürchtet Groß, dürften die Lage aber erst einmal weiter verschlechtern.

Das Buch

Das Statistische Jahrbuch erscheint alle zwei Jahre. Die neuste Auflage wurde um 2016 und 2017 erweitert und hat 244 Seiten. Das Buch gibt es für 10 Euro im Rathaus oder als PDF auf der Stadthomepage.

Von Manuel Schubert