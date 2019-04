Interview mit Frau Hagel vom Fanprojekt Offenbach

Das Fanprojekt Offenbach unterstützt vor allem Jugendliche und junge Erwachsene dabei, am viel beschworenen „Feeling Bieberer Berg“ (und natürlich auswärts) teilzunehmen.

Offenbach – Das Team orientiert sich an der Lebenswelt der Anhänger – unabhängig von Schicht, Herkunft, Geschlecht. Das Fanprojekt hat Veränderungen der Szene im Blick und reagiert bei Bedarf darauf. Eine Maxime: Die Gespräche sind streng vertraulich. Es erfolgt keine Weitergabe von Namen, Daten und Inhalten. Das lokale Fanprojekt darf auch in diesem Jahr mit einer Zuwendung von 53 000 Euro vom Land Hessen rechnen. Antje Hagel spricht stellvertretend über die Aufgaben und Ziele.

Frau Hagel, 53000 Euro. Das sieht auf den ersten Blick viel aus...

Zunächst zur Einordnung: Das Fanprojekt Offenbach ist in Trägerschaft des Internationalen Bundes. Und die 53 000 Euro sind nur ein Teil unseres Jahresetats. Wir erhalten darüber hinaus noch Zuwendungen der Stadt Offenbach und des Deutschen Fußball-Bundes. Unser Jahresetat hat eine Höhe von derzeit rund 188 000 Euro. Wichtig: Wir arbeiten nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) und dem Nationalen Konzept Sport und Sicherheit (NKSS).

Was machen Sie konkret mit dem Geld?

Aus dem Etat werden 2,5 Vollzeitstellen finanziert, die Miete für den Fanladen und den Fanprojekt-Container unter der Waldemar-Klein-Tribüne, Reisekosten etwa zu Auswärtsspielen, Fortbildungen und natürlich diverse Angebote für Fans. Dazu gehören die Ausgaben beziehungsweise Gebühren für die regelmäßigen sportpädagogischen Angebote, die sich an jugendliche Fans richten. Darüber hinaus finden Vorträge und Lesungen von Referenten im Fanladen statt.

Können Sie für den Fußball-Laien denn bitte einige Beispiele nennen?

Selbstverständlich. Im vergangenen Jahr war unter anderem Christoph Ruf mit seinem Buch „Fieberwahn – Wie der Fußball seine Basis verkauft“ zu Gast. Zudem unterstützen wir Projekte, die aus der Fanszene kommen, wie beispielsweise das von der IG Stadionbau initiierte Wandbild auf der Waldemar-Klein-Tribüne. Für einen Workshop mit Fans hat das Fanprojekt die Kosten übernommen. In diesem Jahr holen wir etwa die „Fan.Tastic-Female-Ausstellung“ nach Offenbach und organisieren mit engagierten Fans ein spannendes Begleitprogamm mit Vorträgen und Diskussionen.

Jetzt könnten Skeptiker anführen, dass solche Projekte in der Regionalliga nicht erforderlich sind. Was sagen Sie denen?

Die Zuschauerzahlen von Kickers Offenbach sind an einigen Spieltagen höher als bei manchem Fußball-Zweit- oder Drittligisten, von daher haben wir es hier mit einer relevanten Fanszene zu tun. Die Bedarfe und Bedürfnisse von Fans sind nicht von der Ligazugehörigkeit des Bezugsvereins abhängig. Deshalb gibt es bundesweit an 60 Standorten sozialpädagogische Fanprojekte, die sich über die verschiedenen Ligen verteilen. Ziel unserer Arbeit ist es, überwiegend jugendliche Fußballfans bei der Entwicklung zu stabilen und selbstbewussten Persönlichkeiten zu unterstützen und somit zu einer positiven Fankultur und langfristig zum Abbau extremistischer Orientierungen und einer Reduzierung des Gewaltlevels im Umfeld des Fußballsports beizutragen. Im SGB VIII und im NKSS werden die Aufgaben und Aufträge der Jugendhilfeeinrichtungen und somit auch der sozialpädagogischen Fanprojekte natürlich weitaus detaillierter beschrieben.

Abfackeln von Pyros, rassistische Beleidigungen, Wurf von Bierbechern. Das Sportgericht ahndete jüngst diverse Fehlverhalten sogenannter Fans mit 18 000 Euro Strafe für den OFC. Erreichen Sie überhaupt die Schuldigen?

Die in Offenbach mit den Vorfällen betrauten Fachleute sind sich alle einig, dass sowohl die rassistischen Beleidigungen wie die Würfe von Bierbechern von einzelnen Fans kommen. In Bezug auf die Verwendung von Pyrotechnik streiten sich die Geister. Aus Sicht der Fans ist die Debatte um Pyrotechnik nicht beendet, auch wenn die Verbände und Innenministerien dies so konstatieren. Da es eine europaweite Debatte darüber gibt, wird das nicht so schnell ad acta gelegt werden können. Unsere Aufgabe ist es, den Prozess zu begleiten, Foren und Formen der Diskussion vorzuschlagen und Selbstreflexionen in Gang zu setzen. Strafen und Maßregelungen sind nicht unser Auftrag.

Das Interview führte Martin Kuhn