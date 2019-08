Ausstellung der besonderen Art: Jugendstil in der Offenbacher Innenstadt entdecken 

Eine besondere Architekturführung ergänzte am Samstag die Jugendstil-Ausstellung von Haus der Stadtgeschichte und Klingspormuseum: Per Pedale spürten Architekturinteressierte Gestaltungselemente des Jugendstils an Offenbacher Fassaden auf.

Offenbach – „Wir versuchen heute den Blick für Jugendstil zu schärfen“, kündigt Annina Schubert an. Die Germanistin und Kunsthistorikerin führt ein Dutzend Menschen auf dem Rad und zu Fuß durch die Straßen Offenbachs. Sie sind auf der Suche nach geschwungenen Linien, floralen Mustern und reduzierten Schnörkeln, kurz gesagt: Elementen des Jugendstils. Komponenten der kunstgeschichtlichen Epoche um 1900 prangen an zahlreichen Fassaden der Stadt.

Erste Station: Kaiserstraße 97. Über dem Eingang des Hauses von 1902 hängt der jugendstiltypische Kopf einer jungen Frau. Das ist noch leicht zu erkennen. Die anderen Motive, Zopfmuster an der Tür und Blumen an den Kellergittern, erklärt Annina Schubert.

Jugendstil und Historismus: Für Ungeübte nicht leicht zu trennen

In Offenbach mischt sich der Jugendstil häufig mit dem zeitgleich einflussreichen Historismus, für Ungeübte ist das gar nicht so einfach auseinanderzuhalten. Doch an wiederholt auftauchenden Motiven lässt sich das Auge schulen: Rollwellen, Asymmetrie, und Verzierungen, die zugleich eckig und rund scheinen.

+ Überregionale Bedeutung hat laut Hessischem Landesamt für Denkmalschutz das reich verzierte Pfauenhaus in der Luisenstraße. © kirschner

Nächster Halt: Linsenberg 19. Ein Apfelbaumrelief ziert das Eckhaus von 1902, entworfen vom Architekten Peter Karl Augenthaler. Außerdem geschwungene Linien, mal dicker, mal dünner – das ist typisch Jugendstil. „Es gibt eben immer Details, es ist selten, dass wie beim Pfauen-Haus die ganze Fassade im Jugendstil gestaltet ist“, erläutert die Kunsthistorikerin. Natürlich führt die Tour auch an diesem Pfauen-Haus vorbei: Luisenstraße 5. Das reich verzierte Wohnhaus wurde, ebenfalls 1902, vom Weißbindermeister Karl Roosen erbaut, der Architekt war Karl Steuerwald. Das florale Flecht- und Wurzelwerk sowie zwei Pfauenreliefs imponieren aus gutem Grund, denn tatsächlich hatte das Haus ein Gegenstück. Auf dem Nachbargrundstück ließ Roosen ein weiteres Mietshaus im Stil des Historismus bauen. Bis zu dessen Zerstörung 1944 standen also zwei völlig unterschiedliche Häuser direkt nebeneinander. Roosen nutzte sie als eine Art Musterausstellung und Werbung für seine Arbeit.

„Wir sind doch eine Jugendstil-Stadt!“

Nach weiteren Stationen endet die Radtour an der Albert-Schweitzer-Schule in der Waldstraße. Das heutige Gymnasium zog erst in den 50er Jahren in das 1909 bis 1911 errichtete Gebäude an der Waldstraße. Und obwohl das Ensemble eher wie ein Renaissanceschloss wirkt, kann Schubert auch hier Einflüsse des Jugendstils präsentieren. In einem der Eingänge lassen sich an den Kapitellen, den Säulenabschlüssen, Reliefs aus Blättern und fleißigen Bienchen entdecken – eine verstecke Botschaft an die Schüler?

Auch wenn man bewusst hinschauen muss, findet Schubert: „Wir sind doch eine Jugendstil-Stadt!“ Immerhin ließ hier in Offenbach die Firma Gebrüder Klingspor um die Jahrhundertwende die Eckmann- und die Behrens-Schrift entwickeln, die zu den bekanntesten Schriften des Jugendstils zählen.

+ Geschwungene Fensterbögen über der Tür sind typisch für den Jugendstil – hier in der Karlstraße von Radtour-Teilnehmerinnen bewundert. © kirschner

„Annina Schubert hat mich vom Jugendstil überzeugt“, bemerkt Teilnehmerin Bettina Ellermann-Cacace am Ende der Erkundungstour. „Sie ist ja richtig verliebt in den Jugendstil und hat ihre persönliche Begeisterung gut transportiert. Und sie hat mir die Augen geöffnet für die Stadt. Ich kann jetzt die Zeichensprache besser entschlüsseln und Elemente einsortieren. Und es hat sich gezeigt: Offenbach ist schön!“

Die Radtour findet am 24. August noch einmal statt (erforderliche Anmeldung: z 069 8065 2446.) Wer es nicht mehr zur Tour schafft, kann sich Schuberts Tipp zu Herzen nehmen: „Einfach mal nach oben schauen.“

von Anna Kirschner