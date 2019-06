Unliebsame Überraschung in der Startgrube

„Die Arbeiten gehen überhaupt nicht voran“, meckert der Anrufer. Er bezieht sich auf die Kanalbaustelle Wald- / Ecke Gustav-Adolf-Straße. Nicht, dass es die Anwohner mächtig stören würde.

Offenbach – Der charmante Nebeneffekt: Die Vollsperrung reduziert den Durchgangsverkehr erheblich auf einer Achse, die Autofahrer gern gerade morgens zur Umfahrung von Anlagen- und Starkenburgring ausgiebig nutzen.

Mittlerweile blicken Passanten an der Waldstraße in die sogenannte Startbaugrube. Dass es dort nicht vorangeht, bestätigt der Stadtservice nicht. Aber es gibt dort einige kleine Verzögerungen. Heißt: Der eigentliche Kanalschacht in der Startbaugrube war mit nicht in den Plänen verzeichneten Versorgungsleitungen überbaut. „Die mussten zunächst umbaut werden“, heißt es in einer Mitteilung.

Außerdem kam man den Nutzern der Tiefgarage in den ABG-Wohnhäusern auf der östlichen Seite des Senefelder-Quartiers entgegen: Dort fahren auch tagsüber ständig Autos ein und aus, so dass nicht die ansonsten vorgesehene offene Bauweise angewendet wird. An dieser neuralgischen Stelle wurde die Straße untertunnelt. „Das Verfahren ist aufwändiger, ermöglicht aber die weitere Nutzung der Stellplätze“, so der Stadtservice.

Offenbach: Abwasserrohre mittlerweile zu klein dimensioniert

Notwendig wird das alles, da die alten Abwasserrohre rund um das Quartier mit 40 Zentimetern Durchmesser mittlerweile zu klein dimensioniert sind. Ins Erdreich werden jetzt Rohre mit 60 Zentimeter Durchmesser eingebaut. Sie nehmen künftig auch das Abwasser eines weiteren Bauprojektes auf – zu diesem Zweck hat die Stadt ein Grundstück innerhalb des Wohnblocks zwischen Gustav-Adolf- und Gabelsbergerstraße vor drei Jahren verkauft.

Die Arbeiten (Gesamtlänge: etwa 600 Meter) rund um das Senefelder-Quartier dauern voraussichtlich bis Ende September. Ende September sollen die letzten neuen Rohre im Boden angeschlossen sein. Nachdem die Firmen in der Gustav-Adolf-Straße fertig sind, werden die neuen Rohre in der Senefelderstraße verlegt – ebenfalls in einer Baugrube. Davon erhofft sich Ulrich Lemke, Projektmanager für die Fahrradstraßen, einen positiven Effekt für den dortigen Abschnitt, der eigentlich eine Anwohnerstraße ist, aber weiter stark vom Durchgangsverkehr genutzt wird. „Wenn sich die Autofahrer in dieser Zeit neue Wege suchen müssen, kann dies zu einer Änderung der Gewohnheiten führen, und die Straße wird so für die Radelnden noch attraktiver.“

VON MARTIN KUHN