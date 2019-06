Kinderarmut: Bio kann sich nicht jeder leisten

© children for a better world

© children for a better world

Armut macht Kinder krank. Oftmals reicht das Geld nicht für drei Mahlzeit am Tag oder es fehlt an Kenntnissen über gesunde Lebensmittel. Die Folge: Übergewicht, Müdigkeit, Kopfschmerzen.

Offenbach – Um Grundschülern aus einkommensschwachen Familien nun auch freitags eine warme und gesunde Mahlzeit anbieten zu können, hat das Kinder-, Jugend- und Kulturzentrum (KJK) Sandgasse Unterstützung durch die Hilfsorganisation „Children for a better World“ bekommen. Mit dem „Children Mittagstisch“ ist die Organisation mittlerweile bundesweit in 45 Städten vertreten.

Bisher gab es im Mehrgenerationenhaus nur montags bis donnerstags einen Mittagstisch, bei dem sich rund 40 Kinder nach der Schule stärken können. Das an dem Kinder- und Jugendtreff angesiedelte Angebot bietet nicht nur eine warme Mahlzeit pro Tag. In der Freitagskochgruppe lernt der Nachwuchs, was zu einer ausgewogenen Ernährung gehört und wo tierische Produkte herkommen.

Kinderarmut in Offenbach: Gruppe besucht einen Bauernhof

Dafür besucht die Gruppe etwa einen Bauernhof, einen Schäfer oder einen Imker. „Wir möchten Kinder mehr beteiligen und ihnen Ernährungskompetenzen vermitteln“, nennt die Leiterin des Projekts, Andrea Filsinger, das Vorhaben. Für Kinder aus einkommensschwachen Familien fällt die Ernährung häufig sehr einseitig aus, berichtet die Sozialpädagogin. „Weißbrot mit einer Scheibe Plastikkäse, mehr gibt es oftmals nicht.“ Die unterschiedlichen Gemüsesorten, Obst und Hülsenfrüchte – beim Mittagstisch lernen die Grundschüler die Vielfalt der Nahrungsmittel kennen. Bei der Auswahl wird auf Qualität geachtet. „Bio ist eine Geldfrage“, weiß Filsinger.

Was in der darauffolgenden Woche auf den Tisch kommt, wird mit den Kindern besprochen, Rezepte herausgesucht und gemeinsam eingekauft. Beim Mittagstisch werden grundlegende Alltagskompetenzen wie die Entscheidungsfindung in einem Team vermittelt. Die Arbeit in der Gruppe stärkt dabei das Selbstvertrauen.

Kinderarmut in Offenbach: Fleißige Mütter helfen Kindern

Unterstützung bei der Zubereitung der Mahlzeiten bekommen die Kinder von fleißigen Müttern. Die Gerichte sollen schnell und einfach nachgekocht werden können. Fleisch kommt nur in geringen Mengen auf den Tisch. So gibt es etwa Vollkornspaghetti mit Gemüsecurry. „Unser Ziel ist es, dass die Kinder das Gelernte in die Familien tragen“, sagt Filsinger.

Die sechs bis zehn Grundschüler, die jede Woche an der Freitagskochgruppe teilnehmen, bekommen nach einem halben Jahr für ihre Mitarbeit den goldenen Kochlöffel überreicht. Sie sind auch zuständig für die Zubereitung der Snacks für das Kinderkino im KJK. Ein wichtiger Aspekt sei das Ausprobieren alternativer Ernährungsweisen, sagt Andrea Filsinger. „Wir wollen den Horizont der Kinder erweitern.“ Neu sei etwa ein Probierstand mit veganen Aufstrichen und Knäckebrot. Um Neues ausprobieren zu können, hat das KJK von „Children for a better World“ in diesem Jahr 7 000 Euro erhalten.

Kinderarmut in Offenbach: Zuschusses hilft in vielen Bereichen

Davon werden nicht nur Lebensmittel gekauft. Der Aufenthaltsraum und die Esstische im Mehrgenerationenhaus in der Sandgasse wurden mithilfe des Zuschusses kindgerechter gestaltet. Die große Küche im Erdgeschoss und die kleine ein Stockwerk darüber sollen unter Einbeziehung der Kinder gemütlicher werden. Andrea Filsinger denkt über die Anschaffung einer neuen Eckbank nach. „Wir wollen einen Wohlfühlort schaffen“, sagt die Projektleiterin und freut sich über den bisherigen Erfolg: „Durch die Förderung können jede Woche zehn Kinder mehr dabei sein.“

VON TAMARA SCHEMPP

Lesen Sie auch:

Mann übersieht stehende Autos – und löst Kettenreaktion aus

Unfall in Offenbach:

Millionen-Arena am Kaiserlei bekommt Konkurrenz – Die Reaktionen sind zwiespältig

Die Millionen-Arena am Kaiserlei bekommt private Konkurrenz: Löwen-Geschäftsführer Stefan Krämer ist begeistert von dem Projekt am Flughafen.