Im Kokainrausch: Mann sticht Freund mit 30 Messerstichen nieder

Ein Mann soll seinen Freund im Kokainrausch mit 30 Messerstichen getötet haben. Seine Drogenwerte überraschen sogar den Richter.

Offenbach – „Totschlag im Zustand der Schuldunfähigkeit“ lautet die Anklage der Offenbacher Staatsanwaltschaft gegen den 34-jährigen Francesco P.

Der Italiener ohne festen deutschen Wohnsitz sitzt seit gestern vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Darmstadt, weil er einen alten Freund am Abend des 28. Juni 2018 mit 30 Messerstichen niedergestreckt haben soll. Der 26-Jährige verstarb trotz Not-Operation vier Tage später im Sana-Klinikum. Er hatte aufgrund des Blutverlustes einen irreversiblen Hirnschaden erlitten. Täter und Opfer hatten zuvor Kokain genommen.

Kokain gibt's in Offenbach fast überall

In Offenbach bekomme man das weiße Pulver auf der Straße geschenkt: Hartnäckig versuchen das gleich zwei Personen – P. selbst und ein Bruder des Opfers – dem Vorsitzenden Richter Volker Wagner einzureden. Denn wie sonst könnte man den eigenen Angaben zufolge monatlich 7500 Euro teuren Drogenkonsum von P. erklären?

Und während so manche Kandidaten vor Gericht gern mal ihren Konsum in schuldmindernde Höhen dramatisieren, hat das P. gar nicht nötig. Ihm wurde schon seitens der Ärzteschaft eine paranoide Psychose aufgrund ungesunden Konsumverhaltens bescheinigt. Außerdem spricht der am Tatabend durchgeführte Drogentest Bände. „Das sind Werte, die ich so noch nie gelesen habe“, so der Kommentar des Richters.

Was passierte an dem Sommerabend in der Gustav-Adolf-Straße?

Doch was war an dem Sommerabend in der Gustav-Adolf-Straße passiert? „Ich war bei M. in der Wohnung. Ich spielte ihm eine Audio-Aufnahme meiner Ex-Frau vor. Darin hat sie mich bedroht. Ihr Freund sagte: ,Dich sollte man umbringen lassen.“

P. fährt fort: „Ich hab das gemacht, weil M. mir helfen sollte, falls mir wirklich was passieren würde.“ Doch der Freund habe völlig anders reagiert als erwartet. Abweisend statt mitfühlend. „Er wollte, dass ich das lösche. Da haben wir uns gestritten, und dann haben sie mich zu dritt angegriffen. Die anderen beiden kannte ich nicht“, so P. „Ich kann mich eigentlich an nichts erinnern, außer dass ich dann das Messer genommen und damit gefuchtelt habe.“

Im Drogenrausch Mann niedergestochen: Ehefrau des Angeklagten verweigert die Aussage

Die zwei unbekannten Männer seien deshalb geflohen. Dann erzählt er von seiner zweiten Ehefrau, die er vor ein paar Monaten geheiratet habe und die im Krankenhaus von den gleichen Männern angegriffen worden sei: „Sie war hochschwanger, und sie haben meinen Sohn umgebracht.“ Ob es bei dem Streit mit M. auch um Eifersucht gegangen sei, will Wagner wissen. Der Italiener verneint. Er sei auch nicht aggressiv gewesen, das passiere ihm nur mit Alkohol, den er am Tattag aber nicht getrunken habe. „Bei Drogenkonsum werde ich von Angst überfallen.“ sagt P. Auch Crack habe er schon geraucht.

Seine Ehefrau verweigert die Aussage. Der Bruder des Getöteten berichtet: „Wir kannten uns alle von Jugend an aus Offenbach. Mein Bruder hat dem Francesco immer geholfen. An dem Abend rief er mich an, dass es Streit gäbe und ich kommen soll.“ Die Tür habe offen gestanden, er habe ins Wohnzimmer geschaut und P. mit zwei Messern über seinem Bruder stehen sehen, der am Boden lag.

Angeklagter ist aggressiv: Streit und Drohungen in Offenbach

Daraufhin habe P. mit den Worten „Das geht dich nichts an!“ die Tür verriegelt. Der Zeuge: „Ich habe die Tür eingeschlagen. P. war nervös und aggressiv, er hatte auch Möbel kaputt gehauen. Er rief: ,Wenn du dich näherst, stech ich dich ab!’“ Die Nachbarin habe ihn schon im Hausflur gewarnt: „Geh da nicht hoch, da ist die Hölle los!“

Für den Prozess gegen Francesco P. sind vier Verhandlungstage geplant.

VON SILKE GELHAUSEN

