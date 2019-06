Kunst bleibt für jedermann

Kunst mieten – die Artothek macht’s möglich. Rund 600 Werke hat der Kunstverein Offenbach in seinem Bestand. Damit die Sammlung verleihfähiger Bilder, Skulpturen und Plastiken wohlgeordnet bereitgehalten werden kann, gab es jetzt eine Spende vom Lions Club Offenbach Rhein-Main.

Offenbach – Jahrelang waren sie im Keller der Stadtbibliothek deponiert, doch die Bücherei platzt selbst aus allen Nähten, kann die rund 600 Kunstobjekte nicht länger aufbewahren. „Deshalb wollen wir den Gesamtbestand unserer Artothek nun im Ausstellungsraum im KOMM Center lagern, um sie für den Verleih jederzeit griffbereit zu haben. Dazu wurde im hinteren Bereich der Galerie nach entsprechendem Umbau Platz geschaffen“, erläutert Gerhard Lux, Vorstandsmitglied des Kunstvereins Offenbach.

Eigens dafür wurden bereits mehrere Bilderwagen angeschafft, in denen die bislang überwiegend in Mappen aufbewahrten Bilder gelagert werden können. Ein Teil des Bestands freilich muss noch gerahmt werden, doch das kostet ebenfalls Geld. „Deshalb freuen wir uns sehr, dass der Lions Club Offenbach Rhein-Main uns bei diesen dringenden Anschaffungen unterstützt.“ Präsident Thomas Bergmann nutzt die jüngste Ausstellung des Kunstvereins im KOMM Center, um mit Schatzmeister Werner Stuchlik dem Vorstand eine Spende in Höhe von 1 500 Euro zu überreichen.

Der 51-jährige Tierarzt aus Offenbach erinnert dabei an das von ihm gewählte Jahresmotto „Gemeinsam(es) erleben, zusammen Halt geben“. Damit betone der rund 30 Mitglieder zählende Lions Club die Funktion, „der Gemeinschaft zu helfen, wo Hilfe nötig ist“, so Bergmann. Das geschehe über karitative Aktivitäten der Mitglieder hinaus eben auch durch finanzielle Unterstützung. Der begünstigte Verein verfolge die Absicht, Kunst jedermann nahe zu bringen – und das nicht nur in Ausstellungen im öffentlichen Raum, sondern gegen eine erschwingliche Gebühr dankenswerter Weise auch für die Zurschaustellung in privater Umgebung.

Bei der umfangreichen Sammlung handelt es sich überwiegend um Schenkungen und Dauerleihgaben beziehungsweise Nachlässe. Zumeist sind es Drucke und Grafiken, aber auch Holzschnitte und einige Acryl- beziehungsweise Ölgemälde befinden sich darunter. Die Idee für die Artothek geht auf eine Initiative von Professor Kurt Steinel zurück, dem inzwischen verstorbenen langjährigen Rektor der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. 1981 wurde mit dem Anlegen der Sammlung begonnen.

Bislang haben unter anderem Anwaltskanzleien und Arztpraxen Gebrauch gemacht, einzelne oder mehrere Kunstwerke für einen bestimmten Zeitraum zu mieten. „Aber auch Privatleute können, etwa für einen festlichen Anlass im eigenen Heim, etwas Geeignetes auswählen und bis zu sechs Monate ausleihen“, betont Gerhard Lux. Der Verein plant, die fotografierten und katalogisierten Objekte möglichst bald auf seiner Internetseite darstellen zu können. Zunächst allerdings erfolgt der Verleih der versicherten Werke an Werktagen ab 14 Uhr in der Galerie im KOMM.

Möglich also, dass Krankenkassen, Banken und öffentliche Institutionen demnächst ihre Kundenhallen und Geschäftsfoyers für einen festgelegten Zeitraum um solche künstlerischen Blickfänge bereichern, Kunst für eine Weile aber auch manches Wohnzimmer ziert.

VON HARALD H. RICHTER