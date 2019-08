Mädchenfußball muss weiter um Akzeptanz kämpfen

Frau kann es kaum glauben, aber bis 1970 war es ihresgleichen in Deutschland durch den DFB verboten, in einem Verein Fußball zu spielen. Heute ist die deutsche Frauennationalmannschaft eine der Besten in der Welt.

Offenbach – Der Sport hat enorme Fortschritte gemacht, die spielerische Qualität ist gestiegen – obwohl Geldquellen weiterhin viel spärlicher sprudeln als im Männerfußball. Auch in Offenbach geht’s voran. Nach der Frauen-WM 2011 entstand eine Kooperation zwischen der Stadt Offenbach, Schulen und der Sportgemeinschaft Wiking, die das Ziel hatte, den weiblichen Fußball zu fördern. Die Gründung von Arbeitsgemeinschaften für die sechsten Klassen ermöglichen professionellere Trainingseinheiten für die Schülerinnen. Jedes Jahr gibt es ein Turnier für die Schulteams. Die SG Wiking kann dabei ihre künftigen „Star-Spielerinnen“ entdecken. Wegen des Erfolgs des Projekts wurden Training und Turnier letztes Jahr erstmals von den Schulen organisiert.

Um mehr über die örtliche Zukunft des Frauenfußballs herauszufinden, haben wir mit der nächsten Generation gesprochen. Die Wikinger haben in Offenbach die größte Abteilung für Frauen- und Mädchenfußball. Sie ist auch der einzige Verein, der von der U8 bis hoch zu den Frauen durchgängig Training anbietet und auch Turniermannschaften stellt. Mittwochs von 17 bis 22 findet das Training des Vereins im Sana-Sportpark am Wiener Ring in Bieber statt.

Seit vier Jahren spielen die Zehnjährigen Lou Hellweg und Emily Winter für die U10 Mannschaft der Wiking. Beide haben ihre Leidenschaft zum Fußball durch Freunde oder Familie entdeckt. „Meine Schwester hat mal Fußball angefangen, und da bin ich immer mit meiner Mutter zum Zugucken gekommen“, erzählt Lou. Für Emily gab eine Schulfreundin den Anstoß: „Ich habe im Kindergarten immer mit meiner besten Freundin gespielt. Sie spielt schon ein Jahr länger als ich, und dann hat sie mich irgendwann zum Training mitgenommen.“

Für Lou soll Fußball allerdings reines Hobby bleiben. Für das Mädchen wäre Profi kein Berufswunsch. Emily aber könnte sich eine Karriere im Fußball ganz gut vorstellen: „Ich weiß aber noch nicht, wo. Weil wenn da was käme, dann müsste ich zum Beispiel irgendwie nach Wolfsburg ziehen. Das wäre nicht so gut, weil ich nicht von hier wegziehen will. Ich möchte hierbleiben.“

Nicht so auf die Heimat fixiert wären drei ältere Wiking-Mädchen. Für die zwölfjährige U14-Stürmerin Layla Lahrairi ist „Spanien, eher so Richtung Barcelona“ eine Option: „Wenn ich die Gelegenheit hätte, dann würde ich das schon beruflich machen.“

Sie, ihre Zwillingsschwester, die Torfrau Louyna, und beider gute Freundin Assal Rashidi (14), die im Mittelfeld spielt, haben alle die WM geschaut. Das Turnier hat sie nachhaltig beeindruckt: „Es bringt auf jeden Fall Motivation, wenn man anderen Frauen zuguckt. Man lernt auch ein bisschen über Technik und Taktik“, sagt Louyna. Laut Assal haben sich die deutschen Nationalspielerinnen Mühe gegeben und auch gut gespielt.

Naiv sind die drei Mädchen aber nicht, denn die Herausforderungen und Vorurteile, die der Frauenfußball mit sich bringt, sind für sie nichts Neues: „In der Schule haben die Jungs die Mädchen nie mitspielen lassen, weil sie immer sagten, dass Mädchen ja keinen Fußball spielen können. Sogar die männliche Nationalmannschaft hat sich über die Frauen lustig gemacht, als sie aus der WM geflogen sind“, erzählt Assal. Layla und Louyna haben ähnliche Erfahrungen gemacht: „Wir beide haben schon vorher bei Jungs gespielt, und die haben Mädchen nicht gerade akzeptiert. Wenn man Fehler gemacht hat, haben sie immer über einen gelacht.“

Auch Trainer Thorsten Bracone, der seit acht Jahren bei der Wiking arbeitet, kennt diese Vorurteile. Er merkt das besonders bei der Trainersuche. Es sei deutlich schwieriger, einen Trainer für Frauen- oder Mädchenfußball zu bekommen: „Viele sagen: Nee, das tu ich mir nicht an, Frauen trainier’ ich nicht.“

Bracone glaubt, dass einem diese Mentalität in Deutschland häufiger begegnet als in anderen Ländern: „Da entsteht ein großes Ungleichgewicht, und deswegen wandern auch viele deutsche Spitzenfußballerinnen ins Ausland aus, nach England, nach Frankreich. Da werden ganz andere Gehälter bezahlt, und die Spitzenvereine der Liga sind außerdem dazu verpflichtet, auch Frauenfußball zu fördern und strukturiert aufzubauen.“

Zudem sei das Interesse der deutschen Medien für Frauenfußball sehr gering. „Wenn es überhaupt irgendwo im Fernsehen läuft, dann wird dafür kaum geworben“, bemängelt Thorsten Bracone. „Man findet es dann höchstens durch aktives Suchen oder durch Zufall.“ Ein ähnliches Bild biete sich in der Presseberichterstattung: „Am Montag oder am Dienstag, wenn über Amateurfußball oder Regionalfußball in der Zeitung berichtet wird, da finden Sie auch mal Frauenfußball.“ Für ihn ist das ein starker Kontrast zum Herrenfußball, wo über „jeden Furz berichtet wird.“

Wiking-Jugendleiter Thorsten Klüsche lenkt dagegen das Augenmerk auf einen positiven Nebeneffekt des Mädchen- und Frauenfußballs: „Der Sport ist besonders erfolgreich bei der Integration in die Gemeinde.“ Er sei für viele, die jetzt hier als Fremde ankämen ein Türöffner in die Gesellschaft. „Wir haben viele Mädels, die hier erst ein, maximal zwei Jahre in Deutschland sind und die sich voll integriert haben über den Sport“, erzählt Klüsche stolz. In einer so vielfältigen Stadt wie Offenbach ist es ihm wichtig, dass die Wiking-Spielerinnen alle blaue Trikots kriegen und in diesen auch trainieren: „Wir wollen, dass sich niemand durch ein Vereinstrikot oder ein Landestrikot definiert. Hier sind alle gleich viel wert, egal woher sie kommen oder wie viel Geld die Eltern haben.“

Thorsten Klüsche bedauert, dass die U17-Europameisterschaft, die direkt nach der Frauen-WM stattfand und bei der es das deutsche Team bis ins Finale schaffte, keine Resonanz in Deutschland fand: „Wir brauchen eine Öffentlichkeit für die Mädels!“

Eine Öffentlichkeit, die Fußballspielerinnen bundesweit im Moment immer noch nicht bekommen. Obwohl sich, so der Wiking-Jugendleiter, auch im Sport das klassische Frauenbild längst verändert hat: „Ein Mädchen muss heute nicht mehr Ballett tanzen, um ein Mädchen zu sein.“

In diesem Jahr verfolgten rund sechs Million Zuschauer das Viertelfinale der Frauen-WM, als Deutschland mit 1:0 gegen Spanien gewann. Das zeigt deutlich, wie das öffentliche Interesse an dieser einst belächelten Sportart langsam steigt. Das ändert aber nichts daran, dass Profifußballspielerinnen nur ungefähr ein Hundertstel dessen verdienen, was männliche Spieler im Durchschnitt verdienen. Laut The Economist haben 58 Prozent der weiblichen Profis, die in der Englischen Women’s Super League (WSL) spielen, schon darüber nachgedacht, ihr Trikot aus finanziellen Gründen an den Nagel zu hängen.

VON CERYS MAIDMENT