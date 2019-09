Mann küsst junge Frau und drückt sie gegen Hauswand – Belästigung in Offenbach 

In Offenbach hat ein Mann eine junge Frau sexuell belästigt.

Eine junge Frau ist in Offenbach Opfer sexueller Belästigung geworden. Die Polizei sucht den mutmaßlichen Täter.

Offenbach – Eine Fußgängerin war am Montagabend (02.09.2019) mit einer Freundin zusammen in der Kaiserstraße unterwegs. Gegen 22.30 begegneten sie auf der Höhe der Hausnummer 104 einem unbekannten Mann.

Offenbach: Junge Frau gegen Wand gedrängt

Der Unbekannte begann ein Gespräch mit den beiden Frauen. Kurz drückte er die junge Frau gegen eine Hauswand, küsste sie und begann, seine Hand unter ihr Kleid zu schieben. Kurz darauf bemerkte ein Mann das Geschehen und schubste den Unbekannten von der jungen Frau weg.

Frau sexuell belästigt: Polizei Offenbach bittet um Hinweise

Der mutmaßliche Täter flüchtete daraufhin. Er ist etwa 45 Jahre alt, 1,70 Meter groß und spricht mit einem Akzent. Zum Tatzeitpunkt trug er einen schwarzen Mantel, eine schwarze Hose sowie ein weißes T-Shirt. Außerdem roch er nach Alkohol. Die Kriminalpolizei ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

marv

