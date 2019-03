Nach Sanierung gehen Mieten hoch

Die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Offenbach (GBO) nähert sich dem Abschluss der energetischen Behandlung ihres Bestands. Rund 80 Prozent der Anlagen und Einzelhäuser mit rund 6000 Wohnungen sind – in unterschiedlichem Maß – saniert.

Offenbach – Nun war die Anlage in Weikertsbloch- und Schubertstraße an der Reihe. Die Liegenschaft mit 48 Wohneinheiten erhielt eine neue Fassadendämmung und neue, dreifach verglaste Fenster mit einer höheren Schallschutzklasse. Das soll auch Einsparungen und ruhigeres Wohnen in den eigenen vier Wänden bescheren.

Weil es sich bei der energetischen Sanierung um eine Modernisierung handelt, durch die Mieter künftig Geld sparen, kann die Miete in der Liegenschaft erhöht werden. Eine einheitliche Aussage dazu kann die GBO nicht treffen, da zwar die Häuser alle außen neu gemacht wurden, die Wohnungen selbst aber in unterschiedlichem Zustand sind. So sind Mieter in Wohnungen, die 2015 komplett modernisiert wurden, statt mit bisher 7,54 Euro pro Quadratmeter künftig mit acht Euro dabei. Stärker fällt die Steigerung dort aus, wo 2005 mit öffentlicher Förderung saniert und danach für 6,80 Euro pro Quadratmeter vermietet wurde. 2015 entfiel die Sozialbindung, weswegen die Miete ebenfalls auf acht Euro hochgehen darf. Das entspricht rund 30 Prozent: Vor einem Jahr hatte für Schlagzeilen gesorgt, dass die GBO in der Birkenlohrstraße die Miete für sanierte 60er-Jahre-Wohnungen nach eigener Einschätzung „moderat“ um rund ein Drittel anhob.

Mieter in noch nicht sanierten Wohnungen zahlen künftig sieben Euro pro Quadratmeter. Unsanierte Wohnungen in dieser Lage, Altersklasse und Größe kosten laut Offenbacher Mietspiegel im Mittelwert 6,70 Euro, können aber bis zu 8,10 Euro kosten. Für sanierte Wohnungen kann die GBO zwischen 7,80 bis 9,40 Euro nehmen.

In Weikertsbloch- und Schubertstraße dauerten die Arbeiten wie geplant vier Monate. Jetzt stehen noch Kanalarbeiten an, von denen die Mieter aber kaum etwas mitbekommen werden. Zudem steht bis zum Sommer die Neugestaltung der Außenanlagen samt einem neuen Spielplatz an. (tk)

