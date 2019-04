Nächtliche Vollsperrung in Offenbach: Das müssen Autofahrer wissen

Nächtliche Vollsperrung in Offenbach

In der Innenstadt kommt es während der Osterferien zu Straßensperrungen, da auf der Berliner Straße und der Mathildenstraße der Asphalt erneuert wird.

Offenbach – Damit die Arbeiten auf einer von Offenbachs Hauptdurchgangsachsen so schnell wie möglich erledigt sind, wird der Abschnitt zwischen Großer Biergrund und Arthur-Zitscher-Straße nach Ostern für vier komplette Nächte abgeriegelt. Die Arbeiten dauern von Dienstag, 23. , bis Samstag, 27. April. Der betroffene Abschnitt auf Berliner und Mathildenstraße ist dabei jeweils von 19 bis 6 Uhr gesperrt. Auch die Parkstreifen können in dieser Zeit nicht genutzt werden.

Für den Verkehr aus Richtung Mühlheim beginnt die Sperrung in Höhe der Kreuzung Arthur-Zitscher-Straße / Mathildenstraße. Die Fahrzeuge werden über Zitscher-Straße und Mainstraße umgeleitet. In der Gegenrichtung ist die Berliner Straße auf Höhe Marktplatz gesperrt, der Verkehr wird über die Waldstraße, den Spessartring, die Rhönstraße und die Untere Grenzstraße umgelenkt. Alle Umleitungen, Durchfahrts- und Parkverbote werden rechtzeitig ausgeschildert.

Offenbach: Auch Seitenstraßen von Sperrung betroffen

Von der Sperrung betroffen sind auch Seitenstraßen, in denen dann keine Durchfahrt bis zur Berliner oder Mathildenstraße mehr möglich ist. Das betrifft die Karl-, Gerber- und Austraße. Im Großen Biergrund ist nur das Abbiegen in Richtung Kaiserlei möglich, die Bieberer Straße wird ab der Bismarckstraße gesperrt. Für Anwohner ist der Verkehr in den Seitenstraßen bis zur Baustelle geöffnet.

Durch die Straßensperrungen kommt es auch zu zahlreichen Umleitungen im Busverkehr. Die Linien 101 Richtung Bieber sowie die 103, 106 und 120 in beide Richtungen werden umgeleitet, zahlreiche Haltestellen verlegt. Um die Fahrgäste nicht zu verwirren, gilt die Regelung von Dienstag bis Samstag durchgehend.

Die Arbeiten laufen wie folgt ab: In den ersten beiden Nächten wird der schadhafte Asphalt abgefräst, tagsüber kann die Fläche aber befahren werden. In den Nächten drei und vier wird die Fahrbahn so asphaltiert, dass der Belag bis zum Morgen abgekühlt ist.

Berliner Straße: Asphaltdecke wird erstmals seit 25 Jahren erneuert

Die Asphaltdecke der Berliner Straße wird erstmals seit dem Abschluss des S-Bahn-Baus vor rund 25 Jahren erneuert. Die Stadtwerke haben sich übrigens gegen eine wechselseitige Sanierung entschieden, bei der eine Spur für den Verkehr geöffnet bleiben könnte, da hierdurch Fugen entstünden, die Angriffsfläche für Risse, Feuchtigkeit und Frost bieten.

In den kommenden Jahren müssen weitere Abschnitte der Berliner Straße saniert werden, vor allem zwischen Kaiserstraße und Goethering ist die Fahrbahn extrem geschädigt. Ziel ist es, sie bis zum Kaiserlei zu erneuern. Die Stadt wartet jedoch ab, bis die Bauarbeiten am Kaiserlei und für das Goethequartier beendet sind, da beide enormen Schwerlastverkehr mit sich bringen.

pso