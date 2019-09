Neue Fahrradstraße führt durchs Nordend - alle Infos

Neue Fahrradstraße in Offenbach führt durchs Nordend

Das Projekt Bike nimmt weiter Fahrt auf: Noch in diesem Jahr soll nun auch die Taunusstraße im Nordend auf der ganzen Länge Fahrradstraße werden.

Offenbach – Die Arbeiten starten Ende September. Bei einer Versammlung überwiegt die Zustimmung. Das Team von Bike Offenbach hat Schaubilder und Pläne aufgestellt. Nicht irgendwo, sondern an der Stelle, wo dereinst der Radverkehr Vorrang hat – an der Ecke Taunus- / Bernardstraße. Auffallend etwa im Vergleich zur gleichen Veranstaltung in Bürgel: Der Altersschnitt ist deutlich jünger, selbst Kinder sind da. Der Beobachter ist geneigt, es als fahrradaffines Auditorium zu bezeichnen. Daher ist die generelle Zustimmung, gemessen anhand eifrig geklebter Meinungspunkte, größer. Auch wenn’s kritische Stimmen gibt.

Die Taunusstraße ist Teil eines städtischen Konzeptes, das mit Bundesmittel gefördert wird. Wichtig ist Projektmanager Ulrich Lemke, dass für das künftige Fahrradnetz „möglichst direkte Trassen gewählt wurden, die schon jetzt genutzt sind“. Ziel sei es, diese in eine Qualität zu versetzen, dass sie auch gefahrlos für Radler zu nutzen sind. „Da sind wir noch nicht“, gibt er unumwunden zu.

Offenbach: Mehr Sicherheit für Radler

Dabei ist es ein schmaler Grat, auf dem sich alle Beteiligten bewegen. Mehr Sicherheit für Radler, keine Reduzierung von Parkplätzen, Aufrechterhaltung möglichst vieler Verkehrsbeziehungen – gerade in den um 1900 gewachsenen, meist verdichteten Stadtbezirken eine kaum zu lösende Herausforderung. So zeigt sich ein Zuhörer bei der Präsentation der Pläne pessimistisch: „Eine gute Idee, aber es wird in der Praxis nicht funktionieren.“ Ein anderer wünscht ein konsequenteres Vorgehen. „Da ist kein Mut drin“, kritisiert er, deutet dabei auf den regen Feierabendverkehr ringsum: Von allen Richtungen kurven Fahrzeuge um die Ecken, mitunter im Sekundentakt. „Hier muss eine Einbahnstraße hin“, fordert er.

+ Bis zum Jahr 2021 soll sich Offenbach neu erfahren lassen – auf Fahrradstraßen, die wichtige Verbindungswege in Offenbach und ins Umland abdecken. Jetzt wird die Taunusstraße zur Fahrradstraße. Knackpunkte sind der Anschluss an den alten/neuen Nordring (im Bau) und der Übergang zu Dom- und Luisenstraße. © Maps4news

Aber genau das wird in der Taunusstraße nicht passieren. Vorerst. Denn: „Wir haben die Möglichkeit nachzujustieren.“ Laut Lemke setzen die Planer in der Taunusstraße erstmals die Gestaltungsentwürfe der HfG um: Die sogenannte dooring zone als Abstandshinweis zu den parkenden Autos wird mit schrägen blauen Strichen markiert – analog des Vorschlags, der bei einer Umfrage der Goethe-Universität mit Abstand am besten abschnitt. Die Rotmarkierungen zu Beginn und Ende der Fahrradstraße verlaufen ebenfalls schräg, „damit sie noch besser wahrgenommen werden“. Zudem gibt es auf der Fahrbahn neue Piktogramme, die dem Verkehrszeichen „Fahrradstraße“ nachempfunden sind.

Größere bauliche Veränderung

Einzige größere bauliche Veränderung: Um die Radachse in Richtung Süden (Luisenstraße) fortzuführen, wird entlang des Parkplatzes zwischen der Domstraße und Berliner Straße ein neuer, gut drei Meter breiter Radweg im Schatten des „Gothaer-Hauses“ eingerichtet, der bestehende, zu steile Übergang (siehe Foto) verbessert werden. Zudem sollen Ein- und Ausfahrt des Parkplatzes verlegt werden, um die Passage für Velofahrer sicherer zu machen.

Mittelfristig führt diese Achse vom Hafen über den Hauptbahnhof (Bahnüberführung) und Lauterborn bis nach Neu-Isenburg. Die in diesem Zuge ursprünglich für Mitte 2019 geplante Umgestaltung der Sprendlinger Landstraße verzögert sich, da die Abstimmung mit Hessen Mobil noch nicht abgeschlossen ist.

VON MARTIN KUHN

Lesen Sie auch:

Fahrrad-Teststrecke in Offenbach: Umsetzung muss verbessert werden

Die Idee ist gut, doch bei der Umsetzung muss nachjustiert werden. Das ist die zentrale Botschaft einer Befragung zu der seit September 2018 bestehenden Fahrrad-Teststrecke in der Senefelderstraße.