Neue Postbank eröffnet am Mittwoch

Die Postbank eröffnet am kommenden Mittwoch, 8. Mai, ihren Laden in der Waldstraße 46. Das gut 500 Quadratmeter umfassende Geschäft ist barrierefrei, sodass Rollstuhlfahrer, Eltern mit Kinderwagen oder Menschen mit Rollator die Angebote der Postbank ohne physische Schwierigkeiten in Anspruch nehmen können.

Offenbach – Die Filiale in der Marienstraße 80 hat am Montag, 6. Mai, ein letztes Mal bis 12 Uhr geöffnet. In der neuen Filiale bietet die Postbank den Kunden einen Selbstbedienungsbereich sowie Service und Beratung durch Mitarbeiter an. Gerade bei komplexen Bankgeschäften können sich die Kunden an die insgesamt 16 Mitarbeiter wenden. „Ein besonderer Service ist unser persönliches Beratungsangebot, unter anderem zu den Themen Privat- und Geschäftsgirokonten, Privatkrediten, Wertpapieren und Baufinanzierung“, betont Marktgebietsleiter Liborius Tasch. „Dafür können die Kunden einfach einen Termin am Schalter vereinbaren.“

Der Selbstbedienungsbereich hält drei Service-Computer, einen Geldautomaten sowie ein Ein- und Auszahlungsgerät bereit. Er ist jeden Tag rund um die Uhr zugänglich. An den Service-Computern können die Kunden ihre Kontoauszüge ausdrucken, Überweisungen in Auftrag geben und Daueraufträge bearbeiten. Am Geldautomaten besteht auch die Möglichkeit, Prepaid-Handys für die Mobilfunknetze von Telekom, Vodafone, O2 und E-Plus aufzuladen. Ein Briefmarkenautomat, ein Briefkasten und ein Schufa-Terminal runden das Angebot ab.

Montags bis freitags hat die neue Postbank in der Waldstraße 36 (Ecke Bismarckstraße) jeweils von 9 bis 19 Uhr geöffnet, samstags von 9 bis 13 Uhr.

mei