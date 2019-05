Neue Wohnungsbaugenossenschaft startet mit Objekt in Bürgel

Selbstbestimmt und kreativ

+ © Fitzenberger Bürgeler Industriegeschichte wird in genossenschaftlichen Wohnraum umgewandelt: Am alten Standort der Maschinenfabrik Hau in der Kurfürstenstraße entstehen Wohnungen und Atelierflächen. © Fitzenberger

Das gab es zuletzt vor knapp 70 Jahren: In Offenbach wird eine neue Wohnungsbaugenossenschaft gegründet. „CreativHäuser eG“ heißt der Zusammenschluss, dessen erstes Projekt die Schaffung von Wohn- und Atelierflächen in einer ehemaligen Fabrik in Bürgel ist. Der Erwerb weiterer Liegenschaften ist angepeilt.