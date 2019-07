Farbenfrohe Ruhestätte: Neuer Memoriam-Garten eröffnet

Ein Wasserspiel, ein Strandkorb, viele bunte Pflanzen sowie Nistkästen für Vögel und Insektenhotels: Der eröffnete zweite Memoriam-Garten auf dem Neuen Friedhof kommt imposant daher. Für etwa 400 Beisetzungen ist Platz.

Offenbach – Die Gräber sind gärtnerbetreut, das bedeutet, Angehörige müssen sie nicht selbst pflegen, sondern können das professionellen Friedhofsgärtnern überlassen. Der erste, der im neuen Memoriam-Garten bestattet wird, ist der unlängst verstorbene Offenbacher CDU-Stadtverordnete Michael Weiland.

„Er ist gut für Menschen, die sagen: Ich möchte meine Hinterbliebenen nicht belasten“, erklärt Bürgermeister Peter Freier. „Die sagen: Ich will mir das noch zu Lebzeiten aussuchen und alles sauber und ordentlich geregelt haben, damit das nicht auch noch auf die Hinterbliebenen abfällt.“ So habe man mit der beinahe 1500 m² großen Friedhofsfläche, die lange Jahre brachgelegen habe, nun etwas Vernünftiges anfangen können.

Etwa 170 Pflanzenarten in mehr als 5000 Exemplaren zieren den deutschlandweit 100. Memoriam-Garten gegenüber der Trauerhalle. Das meiste sieht genau so aus, wie es die Pläne im vergangenen Jahr auch vorsahen. Ein, zwei Abweichungen machen sich dennoch bemerkbar. „Wir hatten am Anfang ein größeres Wasserspiel eingeplant, was wir aus technischen Gründen, also Problemen mit Wasserzuleitung und Filterung, wieder verworfen haben“, sagt Sabrina Eggert von der projektverantwortlichen Treuhandstelle Hessen. Nun steht im Zentrum des Gräberfeldes eine umzäunte Sandfläche mit einem kleinen Brunnen in Form eines Segelschiffs in der Mitte. „Die Steinmetze haben uns die Idee mit dem Boot geliefert, und dann kam schnell auch die Düne dazu.“

+ Pfarrer Monsignore Hans Blamm und Pfarrerin Irmela Büttner (vorn) weihten den Memoriam-Garten des Neuen Friedhofs ein. © mei

Die Frage sei gewesen, wie man „eine Urnengemeinschaft etwas anders gestalten“ könne. „Es kam die Idee der Gräserbepflanzung, und da haben wir gesagt, machen wir’s auch gleich mit Sand im Küstenstil.“

Doch nicht nur der prominent platzierte Brunnen weicht von den ursprünglichen Plänen ab. Die Nutzungsgebühren sind im Vergleich zu den Preisen, die noch beim Spatenstich im Dezember prognostiziert wurden, gestiegen. Damals hieß es, die Preise für den neuen Memoriam-Garten auf dem Neuen Friedhof sollten sich an denen des ersten orientieren. Dort kostete zu diesem Zeitpunkt ein Urneneinzelgrab für eine Nutzungszeit von 25 Jahren 1995 Euro, ein Urnenpartnergrab 3648. Nun zahlt man für die Einzelvariante als Urnenreihengrab mit gemeinschaftlichem Grabmal ungefähr 2250 Euro, ein Urnenpartnergrab mit liegendem Grabmal kostet beinahe 5000 Euro. „Die Vertragspreise hat man den aktuellen Preisen der Steinmetze und Gärtner angepasst“, erklärt Eggert. „Das heißt, wir sind im Vergleich zu der ersten Anlage, die schon seit einigen Jahren läuft, ein bisschen teurer.“ Sie halte das Angebot aber immer noch für ein gutes „Komplettpaket“.

+ Auch zahlreiche Skulpturen zieren die Anlage. © mei

Während Peter Freier andeutet, dass es sich aufgrund der hohen Nachfrage nicht um den letzten Memoriam-Garten handeln könnte, der in Offenbach gebaut wird, wird Christian Loose, stellvertretender Leiter des städtischen Eigenbetriebs ESO, diesbezüglich gleich schon konkret.

„Es wird mit Sicherheit nicht der letzte sein“, sagt er. „Ich kann jetzt schon ein kleines Geheimnis verraten: Wir vom Eigenbetrieb haben für den Wirtschaftsplan im nächsten Jahr schon kleine Mittel eingestellt.“

80 .000 Euro hat der ESO laut Loose in die gestern eröffnete Analge investiert. „Im Prinzip wird sie aber durch die Nachfrage finanziert, also die Verträge, die die Nutzer mit der Treuhandstelle schließen.“ Diese trüge auch die restlichen Kosten. Wie hoch diese genau sind, kann Sabrina Eggert gestern noch nicht beziffern.

VON MARIAN MEIDEL