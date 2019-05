Noch freie Plätze an der Wildbachschule: AWO spendiert Gebühren für ein Kind

Mit einem Jahr Verspätung kann’s an der Wildbachschule im August losgehen.

Im August beginnt an der Wildbachschule, der neuen inklusiven Grundschule der AWO, der Unterricht. Noch sind Plätze frei – und für eines der Kinder spendiert die AWO die Gebühren. Jetzt kann man sich dafür bewerben.

Offenbach – Mit einem satten Jahr Verspätung öffnet die Wildbachschule am 13. August im Hainbachtal endlich ihre Pforten für die ersten 44 Schüler. Ursächlich für die beträchtliche Verzögerung bei der inklusiven Grundschule der Arbeiterwohlfahrt (AWO) waren laut AWO-Sprecherin Jana Holecek Komplikationen bezüglich der Baugenehmigung. „Unter anderem gab es plötzlich Bedenken von der Naturschutzbehörde.“ Die Abstimmung mit den unterschiedlichen Ämtern dauerte dann doch länger als ursprünglich gedacht.

In drei Monaten soll’s nun aber losgehen, und noch sind an der Privatschule Plätze frei. „Wir haben wegen der Verzögerungen erst relativ spät angefangen, die Plätze anzubieten“, erklärt Holecek. „Und die meisten Eltern haben sich schon Ende 2018 um Schulplätze für ihre Kinder gekümmert.“ Dass das Schulgeld – monatlich 390 Euro plus 60 Euro fürs Essen – einige Eltern abgeschreckt haben könnte, hält sie für unwahrscheinlich.

„Wenn man sich mal hinsetzt und rechnet, merkt man, dass das für Essen, Hausaufgabenhilfe und Nachmittagsbetreuung gar nicht so teuer ist.“ Dementsprechend handle es sich bei den bislang angemeldeten Familien auch nicht nur um Besserverdiener, sondern einen Querschnitt durch alle gesellschaftlichen Schichten.

„Ein Klassenverbund besteht aus jeweils 22 Schülern“, so Holecek. Davon verfügten je fünf über kognitive oder körperliche Beeinträchtigungen. Um Berührungsängste abzubauen und Inklusion auch langfristig zu fördern, lernen alle Kinder gemeinsam ab dem ersten Schultag die Gebärdensprache. „Sie wachsen damit auf, und dadurch wird das für sie ganz normal.“

Nicht nur darin hebt sich die Wildbachschule künftig von anderen Offenbacher Bildungseinrichtungen ab. Die neue Grundschule wird die erste „Draußenschule“ in dieser Region, was bedeutet, dass der Unterricht für einen Tag in der Woche außerhalb des Klassenzimmers stattfindet – zum Beispiel im Wald, im Museum, im Wetter- oder Kletterpark. Unterrichtet werden die Kinder von einem jeweils dreiköpfigen Team, bestehend aus Lehrkräften, Sozialpädagogen, Erziehern, und Bundesfreiwilligendienstlern. Nach dem gebundenen Ganztagsmodell werden die Schüler von 7.30 bis 16.30 Uhr betreut.

Eine besondere Aufmerksamkeit hat die AWO anlässlich der Schulneueröffnung im Angebot: Für ein Kind, das ab August die erste Klasse der Wildbachschule besucht, wird der Wohlfahrtsverband die Gebühren für die komplette Grundschulzeit übernehmen. Eltern können sich noch bis Freitag, 31. Mai, dafür bewerben.

Wer das Schulgeld erstattet bekommen möchte, schreibt eine E-Mail an die künftige Schulleiterin Silke Klaußner, nennt darin Name sowie Geburtsdatum des Kindes, und erläutert in ungefähr drei bis fünf Sätzen, weshalb die neue Bildungseinrichtung im Stadtwald die richtige für den eigenen Nachwuchs ist, und weshalb er besonders von der AWO-Förderung profitieren würde.

Bewerbungen an: silke.klaussner@wildbachschule.de

VON MARIAN MEIDEL