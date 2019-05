Offenbach steht beim Pro-Kopf-Einkommen schlecht da 

Die Zahlen waren eine Bestätigung für alle, die Offenbach den Umschwung nicht zutrauen: Nach einer bundesweiten Studie der Hans-Böckler-Stiftung, der Daten von 2016 zugrunde liegen, ist Offenbach mit einem Pro-Kopf-Einkommen von 17. 787 Euro die ärmste Stadt in Hessen.

Offenbach – Mehr noch: Das verfügbare Einkommen der Offenbacher ist seit Beginn des letzten Jahrzehnts nach Abzug der Inflation um 8,7 Prozent gefallen.

Matthias Schulze-Böing, Leiter des städtischen Amts für Arbeitsförderung, Statistik und Integration, rät zur Vorsicht bei Interpretation der Zahlen und weist zugleich auf die positiven Offenbacher Daten bei der Entwicklung des Bezugs von staatlichen Leistungen hin. Was das Einkommens-Ranking betrifft, räumt der Statistik-Chef ein, dass die Grundaussage, wonach das Pro-Kopf-Einkommen gefallen ist, stimmt. „Insgesamt ist die Sozialstruktur Offenbachs nach wie schwach.“ Nominell sei das Einkommen im Zeitraum von 2000 bis 2015 zwar gestiegen, inflationsbereinigt komme man aber auf einen Rückgang.

Schulze-Böing weist zudem darauf hin: Die Studie der Böckler-Stiftung operiere mit einer volkswirtschaftlichen Gesamtbetrachtung, der die Zahlen von Behörden, Unternehmen und Privathaushalten zugrunde lägen, die auf die Einwohner der jeweiligen Kommune runtergebrochen würden. Schulze-Böing: „Das ist nicht der Betrag, den jeder Einzelne auf dem Konto hat.“

Die aktuellen Zahlen, so der Amtsleiter weiter, zeigten, dass das durchschnittliche verfügbare Haushaltseinkommen pro Einwohner stagniere. „Offenbach befindet sich in der Gruppe von Städten, die in besonderem Maße Merkmale eines unbewältigten Strukturwandels aufweisen“, so Schulze-Böing.

Offenbach habe zwar inzwischen eine überdurchschnittliche Beschäftigungsquote, insbesondere bei den Ausländern, die 2018 bei 58,8 % lag (Hessen: 49,5 %). Doch ein besonders hoher Anteil der Beschäftigten sei ohne Berufsabschluss und aller Wahrscheinlichkeit nach auf eher niedrig entlohnte Arbeitsverhältnisse angewiesen.

So lag der Anteil sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter am Wohnort ohne Schulabschluss nach Erhebungen vom Juni 2018 in Offenbach bei 20,6 %. In Frankfurt (14,4 %), Darmstadt (15) und Wiesbaden (14,7) sowie hessenweit (13,3) lag er deutlich darunter. Eine „positive Sonderdynamik“ gibt es im Bereich des SGB II, der Grundsicherung für Arbeitssuchende. „Die Fallzahlen insgesamt gingen in den letzten Jahren, teilweise deutlich gegen den Trend, stark zurück“, so der Amtsleiter. So war die Zahl der sogenannten Bedarfsgemeinschaften mit rund 7900 im vergangenen Jahr die niedrigste seit Einführung des SGB II im Jahr 2005.

Auch die Hilfequoten bei Leistungsberechtigten unter 18 Jahren sind laut Statistik überdurchschnittlich gefallen. Gehörte Offenbach 2011 noch zu den Jobcenter-Bezirken mit der höchsten Kinderarmut, entfernt sich die Stadt im bundesweiten Ranking inzwischen deutlich von den Spitzenwerten, verbesserte sich vom traurigen zweiten Platz (nach Berlin) auf den 20. Rang im vergangenen Jahr.

Ein positiver Trend ist auch bei den Kosten der Unterkunft zu verzeichnen: Waren dafür 2015 noch rund 4,4 Millionen Euro pro Monat aufzubringen, sanken diese Kosten auf derzeit knapp 3,9 Millionen. „In Zeiten einer stark wachsenden Bevölkerung und steigender Mieten ist das bemerkenswert“, findet Schulze-Böing.

Einen besonderen Brennpunkt unter sozialen Gesichtspunkten stellt nach wie vor die Altersarmut dar. Hier ist Offenbach – zusammen mit Frankfurt – bundesweiter Spitzenreiter bei den Anteilen der Leistungsberechtigten der Grundsicherung, die 65 Jahre und älter sind. „Auch das wirkt sich im Übrigen aufs Pro-Kopf-Einkommen aus“, so Matthias Schulze-Böing.

VON MATTHIAS DAHMER