Online-Hysterie zu „Entführung“ in Tempelsee

Polizeieinsatz am frühen Donnerstagabend an einem Waldstück in Tempelsee nahe der Waldschule. Mindestens sechs Streifenwagen waren dort im Einsatz.

Offenbach – Laut Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt handelte es sich dabei um Ermittlungen wegen der Sprengung von Geldautomaten in einer Commerzbank-Filiale in Eschborn. Näheres ließ sich die Anklagebehörde auch gestern bis Redaktionsschluss nicht entlocken.

Wie sich aber aus diesem Fall ein Netz an Falschinformationen – belustigende wie erschreckend ernste – spinnen konnte, lässt sich im sozialen Netzwerk Facebook nachverfolgen.

Offenbach: Falschinformationen auf Facebook

Harmlos ist das Geflachse in der in der Gruppe „Offenbach – von uns für uns“. „Weiß einer, was an der Waldschule los ist, zwecks Polizei?“, will eine Nutzerin wissen. Die Reaktionen darauf sind größtenteils amüsant, beziehen sich auch auf das Europokalspiel von Eintracht Frankfurt:

„Vielleicht suchen sie das Waldstadion.“

„Die englischen Fans haben sich verlaufen.“

„Da in der Ecke liegen auf einem kleinen Waldweg 3 gefallene Bäume auf dem Weg. Ich bin verwundert, dass die Polizei so viel Mann braucht, um die Bäume zu entfernen.“

In der Facebook-Gruppe „Das ist Offenbach“ hingegen wird auf die Frage „Was ist das für eine übermäßige Polizeipräsenz heute Abend?“ währenddessen wild über eine mögliche Kindesentführung spekuliert. Ein elfjähriges Mädchen aus Tempelsee soll angeblich verschwunden sein. Die Falschnachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer:

„Wohne auch da und hab gehört, die suchen eine vermisste Person.“

„Ich habe gesagt bekommen, dass ein 11-jähriges Mädchen jeden Mittag bei ihrer Oma nach der Schule essen geht. Ist aber nicht angekommen.“

„Ach du Schreck??! Mein Sohn geht da in den Hort. Ohweh, jetzt ist mir ganz schlecht vor Angst!!!“

„Wurde das Mädchen gefunden?“

Auf Nachfrage zur angeblichen Kindesentführung in Tempelsee seufzt Polizeisprecher Rudi Neu gestern dann in den Telefonhörer: „Fluch und Segen Facebook“.

Soziale Netzwerke als Katapult für Fake News

Er gibt Entwarnung: „Uns hat keine Mutter gemeldet, ihr Kind sei weg.“ Die sozialen Netzwerke als Katapult für Fake News sieht er vonseiten der Polizei mehr als kritisch. „Facebook hilft nicht weiter, da herrscht Panik ohne fundierte Erkenntnisse.“ Der Polizeisprecher rät dringend davon ab, ungeprüften Informationen im Internet Glauben zu schenken.

Was ist denn aber nun wirklich passiert in Tempelsee? Infos dazu, die er weitergeben darf, hat er keine. Neu betont, dass die Zuständigkeit nach wie vor bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt liege. Vielleicht habe aber ein zeitgleicher Polizeiauftritt am Stadion, bei dem eine 30-köpfige Ausbildungseinheit der Bereitschaftspolizei Mühlheim Verkehrskontrollen geübt habe, für Irritationen gesorgt. Nichts Aufregendes: Solche Übungen finden mehrmals im Jahr statt.

