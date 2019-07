Was passiert mit dem alten Stellwerk in Offenbach? 

Am alten Stellwerk werden Stadt und Privatleute aktiv: Die Kommune hat das an die Bahnunterführung angrenzende Areal gekauft, fürs historische Gebäude wollen Studenten Ideen entwickeln – mit der Nachbarschaft.

Der Zustand des Offenbacher Hauptbahnhofs (wobei viele allein diese Bezeichnung als Anachronismus erachten) ist immer wieder Thema im Lokalteil.

Offenbach - Bahn-nahe Stimmen schieben immer wieder der Stadt dafür die Schuld in die Schuhe: Schließlich habe sie mit der Entscheidung für die S-Bahn-Citytrasse den schleichenden Abstieg eingeleitet. Tatsächlich kümmert sich die Bahn als Eigentümerin und alleiniger Nutzer wenig um die Immobilie und die sie nutzenden Reisenden.

Mittlerweile ist es eine Handvoll engagierter Offenbacher, die mit ihrer Initiative Hauptbahnhof zumindest Ideen entwickeln. Sie stehen nicht allein. Auch das ehemalige Stellwerk soll zu neuem Leben erweckt werden.

Wo ist das ehemalige Stellwerk?

Das ehemalige Stellwerk? Selbst alte Offenbacher müssen da ein wenig überlegen. Es findet sich an der Bismarckstraße / Unterführung Marienstraße und wird auf den ersten Blick von der Straße aus kaum wahrgenommen. Bahnreisenden fällt der Bau aufgrund seiner Graffiti, der Verrammelung und eines unpassend erscheinenden Aufbaus auf. Für diesen liegt der Grund gut hundert Jahre in der Vergangenheit: Nach der Höherlegung der Bahngleise um 1920 musste auch das Stellwerk aufgestockt werden. Auf den Sockel aus rotem Sandstein setzten die Bautechniker der Reichsbahnverwaltung ein holzverkleidetes Obergeschoss.

Nun könnte auch dieses Bahn-Gebäude eine neue Nutzung erfahren. Dafür macht sich eine weitere Privat-Initiative stark. „Flexibel“ und „verschiedenen Anforderungen“ gerecht werden müsste das alte Stellwerk künftig sein, erklärt Jana Bleckmann. Sie hat sich in ihrem Kunststudium an der Hochschule für Gestaltung (HfG) mit dem Gebäude beschäftigt und treibt das Projekt nun mit Kommilitonen und anderen Interessierten außerhalb des universitären Umfelds eigenständig weiter.

Diskussion über Umgestaltung und zukünftige Nutzung

Heiner Blum, HfG-Professor für Experimentelle Raumkonzepte, der die Studenten eingeladen hatte, sich mit verschiedenen Plätzen und Gebäuden im Senefelder-Quartier zu beschäftigen, bleibt in beratender Funktion präsent. So etwas hat sich bewährt: War die HfG schon bei Robert-Johnson-Club, Waggon am Kulturgleis, den OflovesU-Touren und dem Institut für Klangforschung in den Zollamtstudios Inkubator für etliche studentische Initiativen in der Stadt.

Was genau in dem historischen Gebäude an den Bahngleisen entstehen könnte und wie Nachbarn auf dem seit Jahren ungenutzten Areal an der Bismarckstraße einzubinden wären, wurde bei einem ersten Treffen diskutiert. Dazu hatten sich die Studenten Referenten von der Hamburger „Planbude“ eingeladen. „Die ist aus den Protesten um den geplanten Abriss der Esso-Häuser entstanden“, erklärt Jana Bleckmann, „auch wir wollen gemeinsam mit den Anwohnern auf Augenhöhe etwas entwickeln und haben jetzt die Strategien und Konzepte kennengelernt und entwickelt, mit denen die Einbeziehung möglich sein kann.“

Öffentliche Grünfläche und Neubau

Dieser Ansatz gefällt auch den Stadtplanern um Marion Rüber-Steins. Im Rathaus gibt es seit Längerem Ideen, das an die Bahnunterführung angrenzende rund 1000 Quadratmeter große Areal zu entwickeln. Mit Fördermitteln aus dem Stadtförderungsprogramm HEGISS wurde die Fläche vergangenes Jahr von der Stadt gekauft. Angrenzend an den Fußweg zur Bahnunterführung soll eine kleine öffentliche Grünfläche und dahinter ein Neubau vor der Brandwand entstehen.

„Wir denken dabei an ein gemeinschaftliches Wohnprojekt ähnlich dem Mehrgenerationenhaus in der Weikertsblochstraße mit halböffentlicher Mitnutzung des denkmalgeschützten Stellwerks“, erklärt Rüber-Steins. Dafür werden nun interessierte Kooperativen und Bauherren gesucht. Alternativ ist auch die Entwicklung des Geländes durch die Gemeinnützige Baugesellschaft Offenbach (GBO) denkbar.

Aufmerksamkeit erregen

Um das unwirtliche Areal schon jetzt wieder stärker ins öffentliche Bewusstsein zu bringen, wurde im Schulterschluss mit dem Quartiersmanagement ein Raum in dem Eckgebäude zur Bismarckstraße angestrichen und wieder nutzbar gemacht, WC und eine kleine Küche sind vorhanden. Bis zum geplanten Abriss nächstes Jahr können sich Initiativen mit einem kurzen Ideenpapier beim Quartiersmanagement vorstellen. „Von Tanzkursen auf dem Platz, kleinen Ausstellungen bis unaufwändigen Barabenden ist eigentlich alles ist möglich“, sagt Tobias Kurtz, „wichtig ist, dass es ein Miteinander gibt und die Nachbarschaft möglichst gut einbezogen wird.“

Die Quartiersmanager sind dienstags in der Bismarckstraße 118 ansprechbar. Wer sich der Gruppe um Jana Bleckmann anschließen möchte, mailt an: stellwerk@systemli.org

von Martin Kuhn