Im Rathaus sind bislang 1000 Widersprüche gegen die Grundsteuerbescheide eingegangen

Offenbach – Der Ärger über die massive Grundsteuererhöhung hält an.

Offenbach - Nach einer Online-Petition gegen die Erhöhung, bei der in kürzester Zeit mehr als 4000 Unterschriften zusammen kamen, und den öffentlichen Protesten beim Parlamentsbeschluss Ende Februar, schwappt nun – nachdem die Grundsteuerbescheide raus sind – eine zweite Empörungswelle über das Rathaus.

Das verwundert kaum angesichts der Beträge, die nach der Erhöhung um 66 % zu berappen sind: So gibt es etwa Unternehmen, die mit fünfstelligen Summen belastet werden. Aber auch Eigentümer von Einfamilienhäusern kommen locker auf vierstellige Beträge.

„Aktuell sind bei der Stadt rund 1000 Widersprüche eingegangen“, teilte Stadtsprecher Fabian El Cheikh gestern mit. Gut 32 000 Bescheide seien verschickt worden. Was deren Höhe angeht, kann er bestätigen: „Das bewegt sich von 20 Euro für einen Stellplatz bis hin zu mehreren zehntausend Euro für Firmen mit großem Gelände.“ Die Widerspruchsfrist endet vier Wochen nach Zustellung des Bescheids, für die meisten Betroffenen wird das Mitte Mai sein. El Cheikh: „Das heißt, die Zahl kann und wird sich erhöhen.“

Unmut wird deutlich Luft gemacht

Die überwiegende Mehrheit der Einsprüche, so der Stadtsprecher weiter, sei nicht weiter begründet worden. Andere würden auf ein angebliches Rückwirkungsverbot verweisen oder kritisierten die „Unzumutbarkeit“ beziehungsweise einzelne Ausgaben der Stadt, die aus Sicht des Absenders zu einer unverhältnismäßigen Erhöhung geführt hätten.

Tatsächlich machen Betroffene in uns vorliegenden Widersprüchen ihrem Unmut deutlich Luft: Von „sittenwidrigem Wucher“ ist da etwa die Rede. Im Verhältnis zur Entwicklung von Teuerungsrate sowie Einkommen und Renten sei die Erhöhung von 600 auf 995 Punkte unsozial und habe geradezu „enteignende Wirkung“.

Einige Betroffene machen anhand von Zahlen noch einmal deutlich, wie Offenbach in den vergangenen Jahren in hingelangt hat: Gemessen am Jahr 2010, als der Hebesatz noch bei 400 Punkten lag, ist die Grundsteuer um 249 % gestiegen. Eine interessante Beispielsberechnung in einem der uns vorliegenden Einsprüche betrifft die Anhebung der Grundsteuer im Verhältnis zur Rentenerhöhung – den erwähnten Aspekt des „Unsozialen“:

Bei einer angenommenen monatlichen Rente von 900 Euro und einer Erhöhung von 2,5 Prozent (22,50 Euro) würde ein Rentner, der in seinem selbst genutzten Einfamilienhaus mit 260 Quadratmetern Grundstück lebt, eine Grundsteuererhöhung von monatlich 45 Euro zu verkraften haben – seine Rente würde durch die Steueranhebung faktisch um 22,50 Euro gemindert statt erhöht. „Diese Grundsteuererhöhung kompensiert eine 2,5-prozentige Rentenerhöhung bis zu einer Brutto-Rente von 1800 Euro“, heißt es in dem Widerspruch.

Stadt hat eine andere Sicht

Stadtsprecher El Cheikh übermittelt eine andere Sicht der Dinge: So sei die Frage zu stellen, ob eine „Unzumutbarkeit“ gegeben sei, wenn man einen Steuerbescheid in Höhe von beispielsweise 829 Euro (zuvor 500 Euro) auf die monatliche Mehrbelastung umrechnet, die dann 27,40 Euro betrage. „Immerhin werden Eigentümer angesprochen, die also über ein Vermögen verfügen“, so El Cheikh. Grundsätzlich könnten einzelne Härtefälle bestehen, etwa bei einer sehr geringen Rente. Doch solche Fälle würden gesondert betrachtet, unter anderem bestehet die Möglichkeit der Ratenzahlung.

Vielfach kommt in den Widerspruchsbegründungen die Befürchtung zum Ausdruck, das es nach der angekündigten Gesetzesreform zur Grundsteuer noch dicker kommen könnte: „Da sich dann auch die Bemessungsgrundlagen für die Stadt verändern werden, wird der bundesweite Spitzenwert von 995 % viele Offenbacher, Eigenheimnutzer wie Mieter, möglicherweise noch härter treffen als die momentane, bereits unverhältnismäßige Erhöhung“, heißt es.

Einsparpotenziale müssen überprüft werden

Die Siedlergemeinschaft Tempelsee kündigte gestern an, dass eines ihrer Mitglieder mit Unterstützung des Verbands Wohneigentum Hessen., dem Dachverband der Siedlergemeinschaft, ein Musterverfahren gegen den Grundsteuerbescheid anstrengt. „Bevor eine Erhöhung der Grundsteuer B in Betracht gezogen werden kann, sind alle Einsparpotenziale zu überprüfen und genau das wird mit dem Musterverfahren gefordert.“, so der 2. Vorsitzende des Verbands, Michael Schreiber.

