Rattenplage im Nordend: Stadt bekämpft Nager in der Kanalisation

Die Anwohner sprechen von einer Rattenplage, die Stadt sieht es wohl eher als einen üblichen Fall an, mit dem sich aber gleich mehrere Ämter und Abteilungen befassen.

Offenbach – Die Rede ist laut Offenbach-Post (op-online.de*) vom Gelände des Wohnhauses Johannes-Morhart-Straße 1. „Seit mittlerweile über einem halben Jahr sieht man dort eine Vielzahl von Ratten“, berichtet Juraj P., dessen Großeltern um die Ecke in der Goethestraße wohnen. „Die Ratten halten sich nicht nur auf dem Gelände, sondern auch auf der Straße und in der Nähe von parkenden Fahrzeugen auf“, so P. Vor Kurzem sei ihm fast eine Ratte bei einem Batteriewechsel an einem Auto entgegengesprungen. Das Tier habe sich im Motorraum versteckt. Damit nicht genug: „In einem Zeitraum von fünf Minuten sind mir zwischen 50 und 80 Ratten aufgefallen. Die ernähren sich von den Abfällen der auf dem Gelände abgestellten Mülltonnen. Hier sind zwar Rattenköder aufgestellt, diese sind aber für die Ratten uninteressant“, hat Juraj P. beobachtet.

Zugleich sorgt er sich angesichts der Nagerplage um die Kinder in der Johannes-Morhart-Straße, insbesondere um die aus der dortigen Kita. „Die Gefahr, dass sich Kinder mit Krankheitserregern anstecken, ist hoch. Hier herrscht Handlungsbedarf durch die Stadt“, meint P.

Offenbach: Beschwerden über Ratten beim Ordnungsamt

Völlig untätig war das städtische Ordnungsamt nicht: Ende Januar seien zwei Beschwerden über Ratten im genannten Bereich eingegangen, heißt es in einer Stellungnahme. Der Außendienst habe dann an der Ecke Johannes-Morhart-Straße 1 / Goethestraße 35 Rattenlöcher sowie Köderboxen entdeckt. Daraufhin sei der ESO Stadtservice informiert worden, eine Schädlingsbekämpfungsmaßnahme in der Kanalisation durchführen zu lassen, um zusammen mit dem Eigentümer des Hauses Johannes-Morhart-Straße 1, der Nassauischen Heimstätte, die Ratten großflächig zu bekämpfen.

Auf die Beschwerde von P. hin kontrollierte das Ordnungsamt Anfang April erneut und fand drei lebende Ratten im Gebüsch vor. Zudem seien mehrere Rattenlöcher um den Mülltonnenstellplatz herum festgestellt worden, auf dem sich unter und neben den Mülltonnen Kleinabfälle und Kartons befunden hätten. Vom Stadtgesundheitsamt habe man im Übrigen die Auskunft erhalten, dass es in der Kindertagesstätte in der Johannes-Morhart-Straße keine Hinweise auf Ratten gebe.

ESO soll Ratten in der Kanalisation bekämpfen

Wie das Ordnungsamt weiter mitteilt, ist die Nassauische Heimstätte nun aufgefordert, einen Nachweis über aktuelle Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen zu erbringen. Der ESO Stadtservice soll die Ratten noch mal in der Kanalisation bekämpfen.

Dem ESO ist eine Rattenplage im fraglichen Bereich nicht bekannt. Ratten kämen in der Regel auch nur aus dem Kanal, wenn Müll die Tiere anziehe. Deshalb sollen nun die Vermüllungen an den Behälterplätzen der Liegenschaft der Nassauischen Heimstätte beseitigt werden. „Die Abteilung Abfallinnendienst ist im Gespräch mit den Eigentümern“, versichert die Stadt.

mad

Lesen Sie auch auf op-online.de*:

Anwohner kämpfen gegen Rattenplage und bekommen jetzt Unterstützung

Ein Dutzend Bieberer Sozialdemokraten war an den Hochhäusern in Waldhof unterwegs, um das Thema Rattenplage unter die Lupe zu nehmen. Sie kamen mit Bewohnern ins Gespräch, die die Situation beklagten und sich hilflos zeigten.

„Beim Rattenproblem sind Mieter die Täter“

Nach der Berichterstattung unserer Zeitung über das Rattenproblem in Bieber-Waldhof meldet sich unser Leser und Stadtverordneter Holger Horster zu Wort, der in dem Gebiet seit mehr als 20 Jahren Zeitungen austrägt. Für ihn sind „die Mieter eher Täter als Opfer“, schreibt er, hängt Fotos an.

*op-online.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.