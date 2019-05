Rhein-Main Rockets schlagen Alarm: Footballer haben Platznot

Brache am Stadtrand: Der Hartplatz wird nur von der Leibnizschule ab und an benutzt.

Footballer sind gemeinhin dafür bekannt, eher nicht zur ängstlichen Sorte Mensch zu gehören. Doch wenn Thorsten Kruppka an die Zukunft denkt, dann wird ihm mulmig zumute. „Wir sind mit den Nerven am Ende“, sagt der Vorsitzende der Rhein-Main Rockets.

Offenbach – Schon seit Jahren kämpft der American-Football-Klub gemeinsam mit den FT Oberrad und dem Offenbacher Ruderverein darum, auf dem Sportplatz an der Brandsbornstraße ein eigenes Trainingsgelände zu bekommen. Passiert ist bisher: nichts. „Ich fühle mich langsam wie Don Quijote“, sagt Kruppka. Ein Kampf gegen Windmühlen, so nehmen die drei Klubs die verfahrene Situation wahr. Bereits im Jahr 2016 hatten sie ein gemeinsames Konzept zur Revitalisierung des Geländes neben der Leibnizschule vorgelegt. Der staubige Hartplatz soll demnach einem modernen Kunstrasen weichen, der völlig marode Kabinenbau abgerissen und neu gebaut werden.

Von „erträglichen Kosten“ spricht Kruppka. Knapp eine Million Euro sind für das Projekt veranschlagt: Den Kunstrasen (575.000 Euro) möge die Stadt Frankfurt bezahlen, die Kabinen (430.000 Euro) die Stadt Offenbach. Letztere würde auch eine Nutzungsgebühr nach Frankfurt entrichten. So zumindest die Idee im Konzept der drei Vereine, das auch einen Belegungsplan vorsieht, mit dem alle drei Klubs gut leben könnten.

Platz neben dem Gymnasium nur von Offenbach aus zu erreichen

Die Besonderheit: Der Platz neben dem Gymnasium wurde zwar auf Frankfurter Stadtgebiet errichtet, ist aber nur von Offenbach aus zu erreichen. Auch deswegen liegt der Verdacht nahe, dass die Sportanlage auf der Frankfurter Prioritätenliste relativ weit unten angesiedelt ist. Aus dem Offenbacher Rathaus ist zu hören, dass man mit den Ideen der drei Vereine d’accord gehe. Wie es auf der anderen Mainseite aussieht? Bis heute unklar. Die Rockets haben den Frankfurter Sportdezernenten Markus Frank laut eigener Aussage bereits mehrfach angeschrieben. „Wir warten seit Dezember auf eine Antwort“, sagt Kruppka. „Markus Frank hat es anscheinend nicht nötig, sich mit uns zu unterhalten.“

Manfred Ginder, Leiter des Offenbacher Sportmanagements, kann berichten, dass Oberbürgermeister Dr. Felix Schwenke und Frank die Thematik im vergangenen Jahr erörtert hätten. Die Stadt Frankfurt hat bereits vor anderthalb Jahren ein 27 Millionen Euro schweres Programm auf den Weg gebracht, im Zuge dessen alle Sportanlagen in der Mainmetropole bis 2021 einen Kunstrasen erhalten sollen. Schwenke hoffe, dass auch die Brandsbornstraße im Rahmen dieses Programms berücksichtigt werde. Der OB wünsche sich, „dass er bald eine Antwort bekommt“, so Ginder.

+ Die Umkleidekabinen sind schon seit Jahren nicht mehr begehbar. © msc

Im Frankfurter Sportdezernat bleibt man zu dem Thema vage. Gerwin Fassing, Referent von Markus Frank, sagt auf Anfrage unserer Zeitung, der Sportdezernent wolle bald noch mal das Gespräch mit Schwenke suchen und sich über die „Erwartungen und Planungen“ der Offenbacher Seite austauschen.

Rhein-Main Rockets: Platzsituation „katastrophal“

Da stellt sich die Frage, was genau eigentlich bei dem Treffen im vergangenen Jahr erörtert wurde. Ob der Vorschlag der drei Vereine zur Finanzierung des Bauprojekts realistisch sei, da wolle er sich „nicht zu einer Mutmaßung hinreißen lassen“, so Fassing. Der Überlegung, dass die Brandsbornstraße in das Kunstrasen-Programm der Stadt Frankfurt aufgenommen wird, erteilt der Sprecher hingegen eine deutliche Absage. „Das ist nicht kompatibel“, sagt Fassing – und sei auch bei der Budgetierung nicht mit eingeplant worden.

Allzu lang wollen und können die Rhein-Main Rockets aber nicht mehr warten. Schon jetzt treibt die Footballer ein akutes Platzproblem um. Die Herren-Mannschaft teilt sich den Sana-Sportpark mit der kompletten Nachwuchsabteilung der Offenbacher Kickers und muss nehmen, was die Fußballer übrig lassen. Oft ist das nur ein halber Platz. Die Jugend der Rockets bildet seit dieser Saison gezwungenermaßen eine Spielgemeinschaft mit den Hanau Hornets, Training und Spiele finden in der Brüder-Grimm-Stadt statt. Der Transport der Nachwuchsspieler kostet den Verein rund 10.000 Euro im Jahr.

Die ganze Platzsituation sei „katastrophal“, betont Kruppka. „Wir können nicht expandieren.“ Zumal äußerst unklar ist, wie (und ob) es im Sana-Sportpark weitergeht, sollte die U19 des OFC im Juni in die A-Junioren-Bundesliga aufsteigen. „Langsam“, so Kruppka, „gefährdet das alles wirklich unsere Zukunft.“

VON MANUEL SCHUBERT