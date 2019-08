Richtfest fürs Goethequartier: Erste positive Bilanz

Es ist nach wie vor Offenbachs größtes Wohnungsbauprojekt – und nun ist es wieder ein Stück greifbarer geworden. Am Donnerstagnachmittag feierten Stadt, Nassauische Heimstätte und Wohnkompanie Rhein-Main Richtfest für das Goethequartier.

Offenbach – „Es ist ein guter Tag für alle in Offenbach, die hart arbeiten, ohne reich zu werden“, freut sich Oberbürgermeister Felix Schwenke. Denn 83 der 327 Mietwohnungen, die auf der 1,8 Hektar großen Fläche zwischen Kaiserlei-Kreisel und S-Bahn-Station Ledermuseum entstehen, sind öffentlich gefördert, das Land gab dafür Darlehen in Höhe von 8,5 Millionen Euro. Abgesehen von den Mietwohnungen sind für den Gebäudekomplex Einzelhandels-, Büro-und Gewerbeflächen geplant (wir berichteten).

Die Wohnkompanie Rhein-Main, ein Tochterunternehmen der Zech Group, hat die Wohnungen bereits im Oktober 2016 an die Nassauische Heimstätte (NH) verkauft. Und obwohl die Endpreise für die Mieten zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht feststehen, kann NH-Geschäftsführerin Monika Fontaine-Kretschmer schon ungefähr prognostizieren, in welchem Bereich sie sich abspielen werden.

„Bei den geförderten Wohnungen starten wir mit 6,90 Euro“, sagt sie. „Und wir werden in den frei finanzierten dann auch mit der Stufenlage bei zwölf Euro enden.“ Es werde also ein ganz diverses Portfolio an Wohnungen geben, so Fontaine-Kretschmer. Auch über die künftige Stellplatzsituation im Goethequartier informiert sie gestern. „Wir haben 274 Stellplätze für Autos in der Tiefgarage – und 765 für die Fahrräder.“ Sie finde es schön, dass diese Art von Mobilität sich auch gleich schon im Bau etablieren könne. Von den 83 geförderten Wohnungen würden im Übrigen 74 barrierefrei angelegt.

Iris Dilger, Geschäftsführerin der Wohnkompanie, nennt den zahlreichen Besuchern des Richtfestes ebenfalls einige Zahlen – und zwar bezüglich der bislang erfolgten Bauarbeiten. „Es waren 55. 000 Kubikmeter Aushub“, verrät sie, „wir haben 36.000 Kubikmeter Beton eingebracht, 17.000 Quadratmeter Mauerwerk hochgezogen und 26.000 Quadratmeter Gerüste. Es sind bis zu 250 Handwerker parallel auf der Baustelle, 282 Balkone und 240 Treppen haben wir verbaut.“ In Dilgers Augen ist es unglaublich, dass das alles seit dem Spatenstich im April 2018 geschafft wurde.

+ Auch vom ersten Stock aus wirkt der Gebäudekomplex imposant. © mei

Auch der hessische Wirtschafts- und Wohnungsbauminister Tarek Al-Wazir betont, dass in kurzer Zeit ein Ergebnis geschaffen worden sei, auf das alle Beteiligten stolz sein könnten. „Wir wollen, dass sozial gemischte Quartiere entstehen“, sagt er. Ein Unterfangen, das seiner Ansicht nach mit dem Goethequartier gelingt. „Das Tolle an dem Projekt ist auch, dass es keine neue Fläche versiegelt, sondern dass eine Brachfläche umgenutzt wird, und dass hier ein Gebiet, das wirklich jahrzehntelang brach lag, eine neue Nutzung bekommt und man nicht auf die sprichwörtliche grüne Wiese im Außenbereich geht.“ Dennoch handle es sich nicht nur um Flächenrecycling, sondern auch um eine gute Verknüpfung mit Nahversorgung und Gewerbe.

Das neue Quartier auf dem Gelände der einstigen Maschinenbaufabrik Collet & Engelhard entsteht als Blockrandbebauung mit bis zu sieben Geschossen. Im Innenhof werden sieben Stadtvillen mit fünf Geschossen gebaut. Auf 2000 Quadratmetern zieht im Eckgebäude am Kreisel des Max-Willner-Platzes zudem ein Edeka – das Dach des integrierten Supermarkts wird gleichzeitig als Außenfläche der ebenfalls vorhandenen Kindertagesstätte genutzt. Die Fertigstellung des Goethequartiers ist für 2022 geplant.

VON MARIAN MEIDEL