Riesige Sauerei: Ölfilter im Bieberer Feld

Zeugen gesucht: Illegal in der Natur abgelagerter Müll einer Autowerkstatt zwischen Bieber und Käsmühl.

Vermutlich zwischen 11. und 20. März haben Unbekannte eine erhebliche Menge an gebrauchten Ölfiltern illegal am Wegesrand im Feld nahe der B448 entsorgt.

Offenbach – Neben den Filtern wurden auch ein Ölfass und ein weißer Sack mit Ölgebinden aufgefunden. Die Ermittlungen von Ordnungsamt und Kriminalpolizei dauern an.

„Bereits in den vergangenen Wochen hatten wir mit mehreren großen illegalen Reifenablagerungen in dem Gebiet zu kämpfen. Die abgelagerten Ölfiter setzen dem Ganzen noch die Krone auf. Die Art und Menge der Abfälle lassen darauf schließen, dass eine oder mehrere Autowerkstätten das Feld zwischen Bieber, Käsmühl und dem Lohwald als illegale Mülldeponie nutzen – vermutlich um Kosten zu sparen“, sagt Daniel Krüger, Sachgebietsleiter im Offenbacher Ordnungsamt.

Wer Müll illegal entsorgt, verstößt gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz und muss mit einem Bußgeld rechnen, im vorliegenden Fall in Höhe eines vierstelligen Betrages. Bürgermeister Peter Freier – als Dezernent auch für Sauberkeit und Ordnung zuständig – bittet deshalb Spazier- und Gassigänger im genannten Gebiet, Hinweise und Beobachtungen, die zur Identifizierung der Täter führen könnten, dem Ordnungsamt über die Müllermittlerhotline 069 /8065-4747 zu melden.

Größere Abfallmengen werden wahrscheinlich mit Transportern oder Lastwagen ins Feld transportiert. „Wir müssen davon ausgehen, dass es auch künftig versucht wird, insbesondere in den Feldern und Auen Reifen, Filter und sonstigen Müll zu deponieren. Wer in den nächsten Wochen Transporter oder Lkw antrifft, die dort vermutlich nichts zu suchen haben, kann auch das dem Ordnungsamt über unsere Hotline melden“, so Freier. Zudem wird die Stadtpolizei dort verstärkt mit Streifen kontrollieren. (pso)