An S-Bahn-Station: Exhibitionist pfeift Frau nach und zieht sich aus

An der S-Bahn-Station Offenbach Ost hat sich ein Mann vor einer jungen Frau ausgezogen. Die Polizei sucht Zeugen.

Offenbach - Der unbekannte Exhibitionist pfiff der 21-jährigen Frau in der Nähe der S-Bahn-Station Offenbach-Ost am Sonntagmorgen gegen 6.15 Uhr mehrmals hinterher. Als sie sich umdrehte, entblößte er sein Glied und signalisierte ihr, mit ihm ins Gebüsch zu gehen. Als die Geschädigte laut schrie, flüchtete der Mann im Bereich der S-Bahnstation Offenbach-Ost in unbekannte Richtung.

Offenbach: Exhibitionist zieht sich vor Frau aus

Der Exhibitionist war etwa 20 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, hatte kurze schwarze Haare und braune Haut. Er trug ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe mit weißer Sohle. Die Polizei bittet alle Personen, die den Vorfall mitbekommen haben und Hinweise zur Identität des Mannes geben können, sich unter der Rufnummer 069/8098-1234 bei der Kripo zu melden.

