SPD scheitert mit Vorschlag, Mieten-Deckelung bei der GBO zu prüfen

Es sollte ein Versuchsballon im Kampf um bezahlbaren Wohnraum werden, doch er ist am Nein der Tansania-Koalition geplatzt: Die SPD ist am Donnerstagabend mit ihrem Antrag gescheitert, auszuloten, wie sich eine zeitlich befristete Deckelung der Mieten bei der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GBO auf das Mietniveau im gesamten Stadtgebiet auswirkt.

Offenbach – Auch in Offenbach werde es aufgrund der dramatischen Entwicklung auf dem Immobilienmarkt immer schwieriger, bezahlbaren Wohnraum zu finden, warb SPD-Chef Christian Grünewald für das Anliegen der Sozialdemokraten. Die SPD-Fraktion habe in den vergangenen Monaten bereits Vorschläge unterbreitet, die als Gesamtpaket verdeutlichten, dass man um jede Wohnung kämpfe. Grünewald: „Wegen der massiven Erhöhung der Grundsteuer B müssen Mieter nun mit einem zusätzlichen Anstieg ihrer Miete beziehungsweise der Nebenkosten rechnen.“

Im SPD-Antrag gehe es zunächst nur um die vorbereitende Prüfung der Auswirkungen einer zeitlich befristeten Deckelung der Mieten bei der GBO. Eine solche könne den andauernden Mietanstieg zumindest teilweise abmildern: Für GBO-Mieter wirke das direkt, für die übrigen Mieter in der Stadt über die Beeinflussung des Mietspiegels durch die Stabilität der GBO-Mieten, so Grünewald. Die Deckelung dürfe allerdings nicht zulasten der Bauplanung der GBO gehen.

Michael Weiland führte für die CDU aus, warum die Rechnung der Sozialdemokraten nicht aufgeht: Die GBO verfüge derzeit über nahezu 6000 Wohnungen, was 9,7 Prozent des Gesamtbestandes von etwa 61 660 Wohnungen in der Stadt ausmache. Der Einfluss der GBO auf den städtischen Mietspiegel sei demzufolge begrenzt. Das liege auch daran, dass sich der GBO-Bestand seit 2005, trotz eines wachsenden Marktes, aufgrund politischer Vorgaben kaum verändert habe.

Der Schuldige dafür stand für Weiland fest: Die GBO habe unter „SPD-geführten Konstellationen“ keine Wohnungen bauen dürfen, Grundstücke seien ausschließlich an private Investoren verkauft worden, die darüber hinaus in manchen Fällen auch noch Zuwendungen erhalten hätten. Weiland: „Über solche Zuwendungen hätte sich die GBO sicherauch gefreut.“

Weiland rechnete vor, dass die GBO bei 80 Prozent ihrer Wohnungen höchstens 7,50 Euro pro Quadratmeter verlange. Im Gegensatz zu privaten Investoren könne sie aus ihrem Bestand Mieten für Neubauten quersubventionieren, müsse für keinen Externen Rendite erwirtschaften. „Der Fehler der Vergangenheit war, durch einseitige Vergabe an private Investoren höhere Mieten entstehen zu lassen. Gleichzeitig schwand der Einfluss der GBO, weil man ihr Neubautätigkeit versagte“, so der CDU-Stadtverordnete.

Die von der SPD geforderte Deckelung würde laut Weiland dazu führen, dass die GBO in diesem Jahr auf 357 000 Euro verzichten müsste – die zusätzlichen Einnahmen aus der geplanten Mietpreissteigerung, welche gerade mal der Teuerungsrate von 1,7 Prozent entspreche. Bei einer Deckelung über fünf Jahre mache das 5,35 Millionen Euro aus. Weiland: „Damit wären schon bestehende Projekte und deren Finanzierung gefährdet. Ganz zu schweigen von der Schaffung neuer Wohnungen.“

Stadtrat Paul Gerhard-Weiß (FDP) begründete seine Skepsis gegenüber dem SPD-Vorstoß damit, dass bei dem Problem an größeren Stellschrauben gedreht werden müsse als an einer Deckelung der GBO-Mieten. „Wir sind mit den Projekten, die wir in der Pipeline haben, dabei, Angebot und Nachfrage in ein besseres Verhältnis zu bringen. Deutlich mehr als 3000 Wohnungen sind im Werden“, so Weiß. Im Übrigen dürfe man sich nicht nur auf das Segment der klassischen Sozialwohnung konzentrieren. Derzeit stöhnten vor allem jene, die zwar ein Einkommen haben, sich aber die gestiegenen Mieten nicht mehr leisten könnten.

Von Matthias Dahmer