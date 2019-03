Schienenanbindung für Offenbach: Warum nicht nur eine neue S-Bahn sinnvoll wäre

Ein Segen für die rund 10.000 Einpendler aus Bayern in unsere Region? Gewiss. Offenbachs Bau- und Planungsdezernent Paul-Gerhard Weiß (FDP) und Sabine Groß (Grüne), die Stadträtin für Verkehr, plädieren, gemeinsam für eine neue S-Bahn Aschaffenburg – Frankfurt über den Offenbacher Hauptbahnhof. Das wäre sicherlich sinnvoll, um Wohnen, Arbeit und Freizeit im Rhein-Main-Gebiet besser zu vernetzen.

Offenbach – Dennoch ist die Forderung nach einer neuen S-Bahn aus Offenbacher Munde vorschnell. Will sie ernst genommen werden, kann und darf dieser Wunsch erst der zweite Schritt im komplizierten und nicht widerspruchsfreien Planungsgeflecht zwischen Bund, Land, Bahn und den Kommunen rund um Frankfurt sein.

Die Stadt Offenbach handelt fahrlässig, wenn sie nicht endlich die Auswirkungen des Großprojekts „Fernbahntunnel Frankfurt“ vor ihrer westlichen Haustür auf Stadtentwicklung und Verkehrsabläufe analysiert und in ihre künftige Planung einbezieht.

Der ICE-Verkehr wird künftig sechzig Meter unter Frankfurt gebündelt. Zeitgewinn acht Minuten. Bahn und Bundeskabinett messen dem Projekt höchste Priorität zu. Sein Etikett im Bundesverkehrswegeplan: „vordringlicher Bedarf“. Die Röhre endet, so die bisherigen Skizzen, am Kaiserlei. Mindestens 24 Züge sollen laut Bundesverkehrsminister pro Stunde im 3,5 Milliarden teuren Tunnel Römer und Main unterqueren.

+ Autor Matthias Müller war bis 2015 Stadtpressesprecher © Meidel Irgendwo aus der Tiefe der Oberräder Gärten werden die Loks ihre Züge auf langen steigungsarmen Rampen auf das Höhenniveau des Offenbacher Bahndamms ziehen. Kapazitätsgründe erzwingen ein aufwändiges kreuzungsfreies Brückenbauwerk. Nur so ist ein Einfädeln in die Bestandsstrecke möglich. Die vorhandenen Gleise müssen Richtung Oberrad verlegt werden, um ausreichend Platz für die riesige Anlage zu haben, aber auch um die S-Kurve vor Offenbach für hohe Geschwindigkeiten zu ertüchtigen.

Das Vorhaben hat einschneidende Konsequenzen auf die Stadtentwicklung zwischen Dreieichpark und Altem Friedhof. Nach der Unterquerung der vorhandenen Bahnlinien am Kaiserlei ist bis zu einer Brücke über die Autobahn A661 zu wenig Raum für lange Rampen.

Zu befürchten ist, dass die Kreuzung erst unmittelbar an der Offenbacher Stadtgrenze realisiert wird. Mit der geforderten zusätzlichen S-Bahn könnte sie eine Dimension annehmen, die für die Anwohner nur schwer zu verkraften ist. Die angeregte zusätzliche S-Bahn-Linie bedeutet zwingend einen viergleisigen Ausbau auf dem Bahndamm Richtung Hanau. Die Notwendigkeit von zusätzlichen Gleisen wird bereits für die aktuelle Planung in den Fachforen als „unabdingbar“ eingeschätzt wird..

Kein Vertun. Schnelle Verbindungen sind Voraussetzung für eine wirtschaftlich prosperierende Region. Aber von den sieben vordringlichen Vorhaben rund um Frankfurt zur Stärkung des Schienenverkehrs und damit der Umwelt nutzt nicht ein einziges Projekt Offenbach unmittelbar. Der regionale Nahverkehr, vor allem seine Zuwächse, werden in den Frankfurter Osten verlagert. Die Offenbacher Verkehrsplanung hat seit Jahren diese Veränderungen, obwohl Zeile für Zeile im Internet nachzulesen, nicht wahrgenommen. Eigentlich ist die Zeit für eine grundlegende Bestandsaufnahme mit externer Expertise abgelaufen. Aber Offenbach braucht in dieser entscheidenden Frage für die Stadtentwicklung Antworten für ein ganzheitliches Konzept. Ohne schuldhafte Verzögerung und mit einer Stimme.

Welche Planungen zur Stärkung des Schienenverkehrs verfolgen Bund, Land, Verkehrsverbund und die Stadt Frankfurt? Welche Konsequenzen haben diese Planungen auf die Stadtentwicklung? Und wie kann die Großstadt Offenbach von diesen Planungen durch eine verbesserte Anbindung profitieren? Nur mit einer optimalen Schienenanbindung ist Offenbach in der Region stark.

Ein Tunnelende am Kaiserlei ist nicht alternativlos. Offenbach kann den Konflikt mit Frankfurt riskieren und verlangen, die Röhre mit der bestehenden Strecke irgendwo weitab in den Oberräder Gärten zu verbinden. Die Stadt kann aber auch mit guten Argumenten von der Bahn fordern, auf die acht Frankfurter Kilometer zwei Offenbacher Meilen drauf zu legen, um den Stollen bis zum Offenbacher Güterbahnhof zu graben. Offenbachs direkt gewählter Landtagsabgeordnete Tarek Al Wazir wird als Hessischer Verkehrsminister sicher ein wichtiger Verbündeter sein.

Im Genehmigungsprozess hätte Offenbach gute Hebel, eine großstädtische Verkehrsanbindung durchzusetzen. Mit der Drohung, das Projekt, das bis zur Einführung des Deutschlandtakts bei der Bahn im Jahr 2030 vollendet sein soll, zu verzögern, könnten ICE-Halte oder eine verbesserte Verkehrsanbindung aus und in die Region durchgesetzt werden. ICE-Halte in Offenbach werden mit dem neuen Deutschlandtakt möglich. Die Eckzeiten für die schnellen Züge zwischen Fulda und Hanau betragen 45 Minuten. Tatsächlich benötigen die neuen Triebwagen nur 40 Minuten. Hanau hat rechtzeitig Druck gemacht und wird als Standort massiv von zusätzlichen ICE-Stopps profitieren. Hessen sollte auch die Neubaustrecke von Fulda ähnlich wie die Bayern auf der Relation Nürnberg – München für den schnellen Regionalverkehr öffnen, um den Wohnungsmarkt zu entlasten.

Im Regionalverkehr gibt es für Offenbach noch viel Luft nach oben. Eine S-Bahn nach Aschaffenburg wird nur via Bundesverkehrswegeplan möglich. Auch die schnellen Regionalzüge aus Aschaffenburg sind dank der gemeinsamen RMV-Ausschreibung der Linie mit dem Land Bayern und des Drucks aus Frankfurt vorerst verloren. Aber: Es existieren genügend Möglichkeiten in absehbarer Zeit, den Fahrplan am Offenbacher Hauptbahnhof in kleinen Schritten auszuweiten. Auf diese sollten sich die Stadträte unabhängig von ihren S-Bahn-Visionen zunächst konzentrieren.

Die direkten Züge aus Hanau zum Flughafen verkehrten anfangs über Offenbach Hauptbahnhof. Heute halten sie in Frankfurt-Ost ebenso wie einige der Verbindungen aus dem Odenwald. Der Pendler-IC morgens aus Fulda passiert mittlerweile Offenbach ohne Stopp. Und die schnellen RE-Verstärkerzüge im Berufsverkehr lassen inzwischen die Lederstadt links liegen. Auch über eine Verlängerung der Linie aus Schöllkrippen über Hanau hinaus bis Frankfurt-Süd mit Halt in Offenbach lohnt es sich nachzudenken. Jede zusätzliche Verbindung stärkt die Wirtschaftskraft der Stadt und entlastet ihren Wohnungsmarkt.

Die Anbindung Offenbachs an den neuen Fernverkehrstunnel unter Frankfurt kann eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung im Offenbacher Westen erschweren. Sie ist aber auch eine Chance für eine bessere Einbettung der Stadt in den nationalen Verkehr, beispielsweise über einen Fernverkehrsbahnhof am S-Bahn-Kreuz „Offenbach Ost“ mit seinem Einzugsgebiet von einer halben Million Menschen. Dann würde ein „echter“ Hauptbahnhof Offenbach als „echte“ Großstadt adeln. Voraussetzung die realistischen Schritte aber auch für die Hauptbahnhof- und S-Bahn-Träumereien ist: Offenbach muss endlich seine eigene Position formulieren. Viel Zeit bleibt nicht.

Von Matthias Müller