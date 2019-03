Hilferuf der Jugend in Offenbach angekommen

„Hurra, die Welt geht unter!“, dröhnt die markante Stimme des Frontmanns der Band Annenmaykantereit, Henning May, aus den Autolautsprechern, die den Demonstrationszug mit 250 Schülern und Studenten beschallen.

Offenbach – Sie sind gestern zusammengekommen, um sich an der globalen Bewegung „Fridays for Future“ zu beteiligen. Bei ihrer ersten eigenen Aktion demonstrieren die Kinder und Jugendlichen gegen Untätigkeit der Politik in Klima- und Umweltfragen – und das zu einer Zeit, in der sie eigentlich im Unterricht sein müssten.

Der Weltuntergang, den Henning May singend heraufbeschwört, steht noch nicht unmittelbar bevor. Doch die bunt bemalten Plakate der Schüler illustrieren: Unser Planet steht in Flammen, die Polkappen schmelzen, das Meer ist voller Plastik. Die Demo ist ein Hilferuf der Jugend an die Mächtigen „da oben“, deswegen gehen sie auf die Straße. „Wir Kinder können ja nicht mit Politikern am Tisch sitzen, nur so können wir etwas bewegen“, sagt die 13-jährige Saba. Für ihr Engagement nimmt sie unentschuldigte Fehlstunden in Kauf. Er habe deswegen zunächst gezögert, gesteht der zwölfjährige Ino. „Ich will aufs Gymnasium wechseln, da ist Schwänzen nicht so gut“, sagt er. Sein Freund Levy widerspricht: „Wir hängen ja nicht zu Hause an der Playstation rum, sondern machen was.“ Die Motivation der beiden Schillerschüler: „Das ist unsere Zukunft, die da verspielt wird.“

+ Ein Müll schluckender Delfin als Symbol für die Verschmutzung der Weltmeere führt den Demonstrationszug an. Auf ihrem Weg zum Rathausplatz malen die Jugendlichen Parolen mit Kreide auf die Straße. © Schempp

Das sehen die Erwachsenen David und Julia Weiß genauso. Als „Parents for Future“ – Eltern für die Zukunft – begleiten sie ihre Söhne Oskar und Jakob. Der promovierte Informatiker David Weiß vertritt außerdem die „Scientists for Future“, die Wissenschaftler für die Zukunft. „Kinder haben einen großen Vorteil: Sie hinterfragen alles“, sagt er.

Vom Ostbahnhof laufen die Schüler durch das Senefelderquartier und einen Teil der Innenstadt bis zum Willy-Brandt-Platz vor dem Rathaus. Um sich aktiv am Umweltschutz zu beteiligen, ruft der Stadtschülerrat die Demonstranten dazu auf, Müll entlang der Straße zu sammeln. Der landet schließlich in einem aus Draht, Flaschen und Verpackungen gebastelten Delfin. „Um zu zeigen, wo unser Müll hinkommt – ins Meer“, erläutert die stellvertretende Stadtschülersprecherin Julia Endres.

+ Ihre Kreativität haben die Schüler auch auf ihren bunten Plakaten unter Beweis gestellt. © Schempp

Bei ihrem Zug durch die Straßen erregen die Schüler eine Menge Aufmerksamkeit. Neugierige Anwohner stecken ihre Köpfe aus den Fenstern, Ladenbesitzer pausieren mit ihrer Arbeit, Fahrradfahrer bleiben mitten auf der Straße stehen. Sie alle werden von einem lautstarken Schülerchor aufgefordert: „Leute, lasst das Glotzen sein, reiht euch in die Demo ein!“ Von Autofahrern verlangen die jungen Demonstranten: „Motor aus!“

Massentierhaltung als Grund für den Klimawandel, der Kohleausstieg erst im Jahr 2038 und Plastik im Meer sind die Hauptthemen der Reden bei der Kundgebung vor dem Rathaus. „Lasst euch nicht einreden, dass ihr zu jung seid, um mitreden zu können!“, ruft der Poetry-Slammer Samuel Kramer den Schülern zu. Dem stimmt Michael Koch zu. Der promovierte Soziologe steht für „Scientists for Future“ am Mikrofon, in Offenbach kennt man ihn durch seine jahrelange Arbeit im Jugendamt. „Der Klimawandel droht, die Menschheit zu spalten“, sagt Koch. Viele Menschen würden durch Umweltkatastrophen ihren Job oder ihr Zuhause verlieren.

Der Linken-Stadtverordnete Sven Malsy spricht für die Naturfreunde Offenbach. Er findet es bedauerlich, dass sich der Schülerbewegung nur wenige Erwachsene angeschlossen haben. Das findet auch Kerstin Reimers, die sich als Stimme von Eltern einschaltet. Maja von der Jugendaktionsgruppe Greenpeace Frankfurt findet drastische Worte: „Regenwaldrodungen sind doof“ und „Fleischkonsum ist kacke für die Zukunft“. Jeder solle sich über seinen Konsum Gedanken machen. „Wir müssen uns selbst fragen: Halten wir wirklich, was wir fordern?“ Sie rät ihren Mitschülern, Second Hand zu kaufen und zum Jutebeutel statt zur Plastiktüte zu greifen. Auch solche kleinen Schritte helfen mit, dass der Weltuntergang von Sänger Henning May so schnell nicht kommt.

Von Tamara Schempp