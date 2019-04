Schwerer Unfall auf der A661 - 400 Liter Diesel auf der Fahrbahn

Bei einem Unfall auf der A661 werden drei Menschen verletzt. 400 Liter Diesel laufen aus.

Offenbach – Bei einem Unfall zwischen zwei Autos und einem Laster auf der A661 Höhe Kaiserleikreisel sind am Dienstag gegen 9 Uhr drei Menschen verletzt worden. Durch den Unfall wurde der Dieseltank des Lkw komplett aufgerissen und es sind zirka 400 Liter Dieselkraftstoff auf die Fahrbahn gelaufen.

Unfall auf der A661: Feuerwehr kümmert sich um ausgelaufenen Diesel

Die Feuerwehr streute die Fahrbahn mit Ölbindemittel ab. Da Dieselkraftstoff auch in ein Regenauffangbecken, unterhalb der Autobahn, gelangte, wurde dieses durch die Feuerwehr kontrolliert.

Es konnte keine weitere Ausbreitung des Dieselkraftstoffes über das Auffangbecken hinaus festgestellt werden. Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an die Autobahnmeisterei für alle weiteren Maßnahmen übergeben. Der Unfallhergang durch die Polizei ermittelt. Über die Schadenshöhe liegen keine Informationen vor. (chw)

