Sicherheitsvorkehrungen wie im James-Bond-Film: Das Rechenzentrum maincubes

So imposant der grün-weiße Würfel am Goethering aussieht, so ungewöhnlich ist sein Innenleben: Im maincubes-Rechenzentrum verbirgt sich die elektronische Datenverarbeitung von Weltunternehmen wie Daimler. Unsere Zeitung bekam eine exklusive Führung durch den Hochsicherheitsbereich.

Offenbach – Die erste Tür ist noch keine Hürde. Im Prinzip kann jeder, der am Wachmann vorbeikommt, hindurchgehen. Den wirklichen Schutzwall bildet ein schwarzes Kästchen an der Wand dahinter. Der Betriebsleiter – aus Sicherheitsgründen darf sein Name nicht genannt werden – hält eine Handfläche davor, und einen Moment lang arbeitet das Kästchen. Dann öffnet sich die zweite Tür. Willkommen im Hochsicherheitsbereich.

+ So imposant der grün-weiße Würfel am Goethering aussieht, so ungewöhnlich ist sein Innenleben: Im maincubes-Rechenzentrum verbirgt sich die elektronische Datenverarbeitung von Weltunternehmen wie Daimler. © Fotos: meii/ Woelpert (ARCHIV) / SCHMIDTBILD.de (Archiv)

Wie aus einem James-Bond-Film: Venenmuster-Erkennung

„Man kennt das aus Filmen“, erklärt Antje Tauchmann, Marketing-Leiterin des Rechenzentrums maincubes am Goethering. „Es gibt Iris-Erkennung, es gibt Fingerabdrücke – bei uns nutzen wir Venenmuster-Erkennung.“ Der elektronische Scanner erkennt den Blutfluss in der Hand. Das Muster wird bei festen Mitarbeitern anfangs katalogisiert und dient fortan als persönlicher Schlüssel zu den geschützten Räumen. Aber warum Venen? „Bei der Iris kann man ein totes Auge hinhalten, auch ein Finger muss nicht leben – bei Venen geht das nicht.“ Technik wie aus einem James-Bond-Film.

An dieser Schleuse, die nur passieren kann, wer befugt und durchblutet ist, beginnt unsere Führung durch das Rechenzentrum am Goethering. Antje Tauchmann und der Betriebsleiter geben sie unserer Zeitung exklusiv. Was gleich zu Beginn, noch vor der Schleuse, auffällt, ist das hohe Maß an Sicherheitsvorkehrungen. Um überhaupt bis zu diesem Punkt vorzudringen, muss man erst durch eine kameraüberwachte Drehtür aufs Gelände gelangen – diese öffnet sich nur, wenn der Pförtner sie aktiv freigibt. Im Foyer sitzt Wachpersonal hinter kugelsicherem Panzerglas: Hier erhält nur einen Besucherausweis, wer vorab namentlich angemeldet ist und einen Personalausweis dabei hat.

+ Sicherheitsvorkehrungen wie in einem James-Bond-Film: Das Rechenzentrum maincubes ist gut geschützt. © Fotos: meii/ Woelpert (ARCHIV) / SCHMIDTBILD.de (Archiv)

Verarbeitung der Computerdaten großer Unternehmen

„Security ist ein ganz großer Bestandteil“, sagt Tauchmann. Kein Wunder – bei maincubes werden die Computerdaten großer Unternehmen verarbeitet – mitunter sind das hoch sensible und streng vertrauliche Inhalte. Zehn große Kunden hat maincubes aktuell. Abgesehen vom Autohersteller Daimler AG dürfen ihre Namen nicht öffentlich erwähnt werden. Sie vor Zugriffen von Kriminellen zu schützen, gehört zum Service des Rechenzentrums. Wobei es bislang keine Einbruchsversuche gegeben habe, so Tauchmann. „Der Feind kommt nicht durch die Tür“, erklärt sie, „sondern durch die Leitung.“ Dementsprechend ist das Rechenzentrum auch digital gegen potenzielle Angriffe gewappnet.

In sechs jeweils 700 Quadratmeter großen Räumen sind die sogenannten „Racks“ untergebracht – kühlschrankgroße Gestelle, in denen die flachen Rechengeräte übereinander in Halterungen hängen und ein bisschen an alte Stereo-Anlagen erinnern. Pro Raum kann das Zentrum einen Megawatt Strom zur Verfügung stellen. „Für ein Standard-Rack sind fünf Kilowatt Stromversorgung vorgesehen“, sagt Antje Tauchmann. Es gebe aber auch die Möglichkeit, viel Rechenleistung auf wenig Fläche zu bündeln. Bei maincubes gibt es daher auch Racks mit bis zu 40 Kilowatt. Finanziell rentiert sich das für das Unternehmen: „Der Kunde zahlt pro KW, nicht pro Fläche.“ Auch für den Strom kommt er auf.

Gefahr eines Stromausfalls und seine Prävention

Dieser darf im Rechenzentrum auf keinen Fall ausfallen, schließlich könnten der Verlust wertvoller Daten und somit ein gewaltiger Wirtschaftsschaden die Folge sein. Um das zu verhindern, hat man am Goethering vielfache Präventionsmaßnahmen getroffen. „Alle Anlagen, die zum Betrieb des Hauses nötig sind, sind mindestens redundant vorhanden“, erklärt der Betriebsleiter. Damit im Falle eines „externen Stromausfalls“, wie er es nennt, die Elektronik nicht ausfalle, gebe es eine unterbrechungsfreie Stromversorgung. „Die besteht im Prinzip aus einem 16-Zylinder-Dieselmotor, den es im Haus insgesamt sechsmal gibt. Wenn der Strom von der EVO ausfällt, bekommt der Motor über den Steuerschrank den Befehl: Geh an, komm auf Drehzahl, wirf den Generator an und produziere eigenen Strom.“ Zu diesem Zweck sind die sechs Motoren rund um die Uhr auf 34 Grad vorgeheizt – damit sie im Notfall nicht erst warmlaufen müssen.

Um zu verhindern, dass die Rechner heißlaufen, werden sie durch ein Kühlsystem geschützt. „Wir nutzen Freiluftkühlung“, so Antje Tauchmann. „Die Anlage holt über ein rotierendes Aluminiumrad von außen kalte Luft herein und zieht im gleichen Moment die heiße Luft aus dem IT-Raum heraus.“ Die heiße Luft wird dabei nach draußen gepustet. Erst ab Temperaturen von 28 Grad aufwärts werden zusätzliche Kühlaggregate eingeschaltet. „Das ist ein automatisierter Prozess“, sagt Tauchmann.

Mission Impossible: Netz aus Laserstrahlen zum Schutz

Die Racks stehen auf einem Doppelboden, in dessen anderthalb Meter hohen Hohlraum Stromschienen verlaufen, die sie mit Energie versorgen. Kunden können ihre Geräte auch in einen zusätzlichen Sicherheitskäfig sperren lassen. Das nutzten vor allem Finanzfirmen, bei denen es um sensible Kreditkartendaten gehe, verrät der Betriebsleiter. Damit niemand durch den Hohlraum im Doppelboden von unten in solch einen Käfig gelangt, gibt es dort ein Netz aus Laserstrahlen, das bei Berührung sofort Alarm auslöst. Auch das erinnert an einen Agentenfilm, diesmal allerdings eher an „Mission Impossible.“

von Marian Meidel