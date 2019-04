Im Offenbacher Stadtwald fallen 1000 Kiefern

Es sind deutliche Worte, die auf dem rot-weißen Flatterband geschrieben stehen. „Betreten verboten“, ist dort in großen Buchstaben zu lesen. Und: „Lebensgefahr“.

Offenbach – Das Band versperrt den Eingang zu einem Waldweg östlich der Dietzenbacher Straße (zwischen Müllheizkraftwerk und Rosenhöhe), da dort dieser Tage zahlreiche Kiefern gefällt werden. Die Warnung sei „unbedingt ernst zu nehmen“, betont der Offenbacher Revierförster Viktor Soltysiak. Seit der vergangenen Woche sind die Arbeiter im Stadtwald zugange, auf einer Fläche von 15 Hektar (150.000 Quadratmeter) werden laut Soltysiak um die 1000 Bäume gefällt. Von der Straße aus kann man viele Stämme erkennen, die bereits mit roten Strichen aus der Spraydose markiert wurden: Sie sind diejenigen, die weichen müssen. Die Kiefern sind nicht krank oder kaputt. Es handele sich dabei um die „ganz normale Waldpflege“, erklärt Soltysiak. „Es ist eben ein Wirtschaftswald.“

Das bedeutet: Die Bäume werden gekappt, da ihr Holz einerseits zur Produktion von Möbeln oder Baumaterialien gebraucht wird – und andererseits, damit der Wald nicht zuwuchert und sich die Bäume nicht gegenseitig Wasser und Nährstoffe wegnehmen. „Sonst setzen sich die Kräftigsten durch und die Schwächeren sterben ab“, erklärt der Förster. „Dann haben wir hier einen Dschungel-Charakter.“

„Naturverjüngung“ im Stadtwald in Offenbach

Natürlich gebe es auch Kritik an solch einem Projekt, sagt Soltysiak. „Aber das Holz wird gebraucht.“ Denn der Durchschnittsdeutsche verbraucht im Jahr einen bis anderthalb Kubikmeter, weiß der Förster. Neue Bäume werden im Stadtwald aber erst einmal keine nachgepflanzt. Man setze auf eine sogenannte „Naturverjüngung“, so Soltysiak. Soll heißen: Durch das Verteilen von Samen regeln die Bäume ihre Nachfolge schon selbst.

Bis Ende der Woche sollen alle Kiefern gefällt sein, danach ist der Waldweg wieder frei. Solange die Absperrung noch hängt, bittet Soltysiak die Offenbacher aber eindringlich darum, den Weg nicht zu betreten – auch dann nicht, wenn gerade keine Arbeiter im Wald zugange sind. Die Bäume können beim Fallen nämlich die Kronen ihrer Artgenossen verletzen. Und aus denen lösen sich hin und wieder angebrochene Äste. „Die Gefahr kommt unverhofft“, betont Soltysiak.

Nach Ostern wird der Waldweg an der Dietzenbacher Straße ein zweites Mal für einige Tage gesperrt, da dann die gefällten Bäume abtransportiert werden. Bis dahin werden die Stämme am Wegesrand gelagert. Ende April, so der Plan, sollen aber alle Arbeiten im Stadtwald abgeschlossen sein. Ab Mai können Radfahrer, Spazier- und Gassigänger den Waldweg dann wieder ohne Bedenken nutzen.

