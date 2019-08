Stadtwerke-Bilanz noch positiv

Die Erlöse aus Grundstücksverkäufen im Hafen sprudelten 2018 zwar nicht so ergiebig wie im Jahr zuvor. Dennoch hatten sie wieder maßgeblichen Anteil am positiven SOH-Ergebnis.

Trotz der Aufgaben, welche die wachsende Stadt Offenbach mit sich bringt, konnte die Stadtwerke Unternehmensgruppe das Jahr 2018 mit einem Überschuss von 3,4 Millionen Euro abschließen. Die Perspektive ist weniger rosig. Nicht zuletzt wegen der Investitionen in den Nahverkehr.

Offenbach – „Wir hatten ein gutes Jahr“, zeigt sich Stadtwerke-Chef Peter Walther gestern bei Vorstellung der 2018er Zahlen entspannt. Wie auch im Vorjahr, als am Ende sogar 8,9 Millionen Euro auf der Habenseite standen, speist sich der Überschuss von 3,4 Millionen vor allem aus den Grundstücksverkäufen in den Baugebieten Hafen und An den Eichen. Angesichts einer Vorlaufzeit von acht Jahren hätten die Stadtwerke hingegen am Verkauf des Geländes fürs neue Polizeipräsidium, für das 10,4 Millionen Euro überwiesen wurden, „nichts mehr verdient“.

Wachsende Stadt

Weil das mit den Grundstücksverkäufen „endlich“ ist, wie Bürgermeister und Beteiligungsdezernent Peter Freier anmerkt, wird gestern von den Akteuren das Wort „Herausforderungen“ strapaziert. Die ergeben sich auch für den Stadtkonzern hauptsächlich aus der wachsenden Stadt, für die Infrastruktur geschaffen werden muss.

Dabei sind neben hohen Investitionen in den Neubau von Wohnungen insbesondere beim Nahverkehr Verluste programmiert. Flossen 2018 aufgrund gestiegener Fahrgastzahlen rückwirkend noch sechs Millionen Euro vom RMV nach Offenbach, sollen in den nächsten Jahren 40 Millionen Euro in die politisch gewollte Verkehrwende gesteckt werden. „Das hat noch keine deutsche Stadt mit einem Fingerschnippen erledigt“, sagt Walther. Stehe man doch vor der Aufgabe, auf neue Technik, sprich E-Busse, umzustellen und auf einem leer gefegten Arbeitsmarkt für Busfahrer fündig zu werden.

Verkehrswende

Wie man das alles im Detail stemmen will, wird im September verraten. Dann, so heißt es gestern, stellen Mobilitätsdezernentin Sabine Groß und Anja Georgi, die Chefin der Verkehrsbetriebe, ihre „präzisen Neuberechnungen“ vor, nachdem sie vor einigen Monaten eine gewaltige Fehlkalkulation bei der Finanzierung der benötigten Busfahrer einräumen mussten (wir berichteten). „Wir hatten deswegen einen Riesen-Knatsch, aber wir haben in diesem Bereich immerhin Versorgungssicherheit, und wir werden die Verkehrswende hinbekommen“, gibt sich Peter Walther optimistisch.

Mehr Mitarbeiter

Mit den Aufgaben wächst bei der SOH auch die Mitarbeiterzahl. Mehr als 1000 Beschäftigte zählt der Stadtkonzern inzwischen. Weil in den nächsten zehn Jahren die Hälfte des Stammpersonals aus Altersgründen ausscheidet und man „wenig vom Konzept der Leiharbeit hält“, so Peter Walther, gehört zu den Zukunftsaufgaben auch die Rekrutierung von qualifizierten Arbeitskräften beziehungsweise die Investition in Ausbildung.

Was Spenden und Sponsoring angeht, hat die Unternehmensgruppe 2018 insgesamt 670000 Euro für Sport, Soziales und Kultur locker gemacht, 80 000 Euro mehr als im Vorjahr.

Strategieprogramm

Im Zuge des 2017 bei der SOH aufgelegten Strategieprogramms „be one“ sollen auch der Stadtkonzern und die Stadtverwaltung mit ihren ebenfalls rund 1000 Mitarbeitern wieder mehr zusammenwachsen. „Für die Bürger sind Stadtverwaltung und Stadtwerke ein und dasselbe: die Stadt Offenbach“, erläutert Oberbürgermeister und SOH-Aufsichtsratschef Felix Schwenke. Die Einheit müsse täglich gelebt werden. Weshalb eine enge und gute Abstimmung zwischen SOH und Rathaus wichtig sei, um das Beste für Offenbach rauszuholen.

Neue Geschäftsfelder

Zur Zukunftssicherung gehört bei der SOH auch die Erschließung neuer Geschäftsfelder. So wird zum Beispiel die Entfernung von Graffiti-Schmierereien etwa an Schulen, die bislang immer an Fremdfirmen vergeben wurde, mittlerweile in Eigenregie erledigt. Es gehe bei solchen Schritten auch immer um den finanziellen Anspruch, die Dienstleistungen wirtschaftlich zu erbringen und dem Vergleich mit Privaten standzuhalten.

Die Umsatzerlöse der Stadtwerke betrugen 138,7 Millionen Euro. Dies entspricht einer Steigerung um acht Prozent gegenüber 2017. Die Investitionen beliefen sich auf 15,4 Millionen, 5,6 Millionen mehr als im Vorjahr.

Von Matthias Dahmer

