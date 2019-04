Plötzlich krachen Steine auf den Gehweg

In Offenbach lösen sich plötzlich bis zu 25 Kilogramm schwere Steine aus einer Hausfassade und krachen auf den Gehweg.

Offenbach - An einem Mehrfamilienhaus an der Bieberer Straße in Offenbach haben sich in der Nacht zum Sonntag zwei Fassadensteine gelöst und sind aus zirka vier Metern Höhe auf den Gehweg gekracht. Anwohner alarmierten um 20.43 Uhr die Feuerwehr, um 23.13 Uhr wurde das Technische Hilfswerk hinzugezogen, um den Gebäudeeingang mit einem Gerüst abzusichern.

Was ist Geschehen? Ermittler stehen vor Rätsel

Warum die 15 bis 25 Kilogramm schweren Steine abfielen, ist noch nicht bekannt. Die Bauaufsicht wird den Eigentümer nun auffordern, die Fassade auf ihre Standsicherheit untersuchen zu lassen und loses Gestein zu beseitigen. Bis das geschehen ist, bleibt das Gerüst stehen. (msc)

