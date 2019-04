Al Wazir sucht Nähe zum Bürger

24 Jahre nach dem erstmaligen Einzug in den Landtag vertritt Tarek Al Wazir nun als direkt gewählter Abgeordneter der Grünen die Interessen der Bürger Offenbachs. Die Nähe zu ihnen schafft sein Wahlkreisbüro an der Domstraße, dessen Eröffnung überparteilich gefeiert wurde.

Offenbach – Die Dramaturgie jenes Abends im Oktober 2018 spürt Tarek Al Wazir immer noch. „Du liegst vorn! Kaum zu glauben, staunte ich in dem Moment, als die ersten Hochrechnungen aufliefen“, erinnert er sich. „Und ich bekam feuchte Augen, als sich bewahrheitete, dass mir das Direktmandat in Offenbach zufiel.“ Inzwischen hat sich der 20. Hessische Landtag konstituiert und in Wiesbaden geht der 48-Jährige im schwarz-grünen Kabinett Bouffier III seinen Verpflichtungen als stellvertretender Ministerpräsident beziehungsweise Ressortchef für die Bereiche Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen nach. Aber der gebürtige Offenbacher möchte den Bürgern der Heimatstadt nahe bleiben.

Wahlkreisbüro an der Domstraße in Offenbach

„Weil ich das nicht allein bewerkstelligen kann, kümmert sich mit Basak Taylan eine ebenso engagierte wie kompetente Frau um die laufenden Geschäfte“, stellt er bei einem Empfang am Freitagabend die Leiterin seines Wahlkreisbüros an der Domstraße vor. „Sie ist Ur-Offenbacherin, ehemalige Leibnizschülerin, hat Rechtswissenschaft studiert, und manche kennen sie bereits als Stadtverordnete.“ Mit ihrer Hilfe wolle er als Volksvertreter ansprechbar bleiben, auch wenn er gerade nicht vor Ort sei. Wichtig sei, dass sich ratsuchende Bürger ernst genommen fühlten mit ihren Anliegen und Problemen. „Natürlich bekommt ein direkt gewählter Abgeordneter andere Fragen gestellt als das in der Vergangenheit der Fall war, zum Beispiel, wie man den Karnevalsumzug im nächsten Jahr finanziert. Aber auch diese Herausforderung will ich annehmen“, meint er schmunzelnd. Kurz darauf wird Al Wazir aber wieder ernst, als er auf die Zukunftsängste der Menschen zu sprechen kommt, auf Ungeduld, Politikverdrossenheit und Populismus. „Vertrauen kann nur dann wiederherstellbar sein, wenn wir als Mandatsträger die Bürger ernst nehmen mit ihren Sorgen, gleichzeitig aber auch darauf hinweisen, wo wir gut sind.“ Man müsse ihnen stets bewusst machen, dass Politik ein Prozess sei und selten etwas auf die Schnelle gelinge.

Er könne sich noch gut daran erinnern, dass er vor über 20 Jahren mit dem damaligen Amtsgerichtspräsidenten Wilhelm Uhl über die Problematik gesprochen habe, wie der Rechtsstaat auf Straffälligkeit gerade junger Menschen reagiere. „Damals waren wir uns der Notwendigkeit einer Einrichtung einig, in der Polizei, Staatsanwaltschaft, Gericht, Sozialarbeit und Jugendamt zusammenarbeiten. Seit wenigen Tagen haben wir mit dem Haus des Jugendrechts eine solche Institution.“

"Wachstumsschmerzen in dieser Stadt sind spürbar"

Auch dem Neubau der Hochschule für Gestaltung stehe nichts mehr im Wege, nachdem Wissenschaftsministerin Angela Dorn den Kaufvertrag für das Gelände im Hafenviertel unterschrieben habe. Politikfortschritt sei ein Prozess, der allen Beteiligten Entschlusskraft und Stehvermögen abverlange. Dann stelle sich auch Erfolg ein.

Offenbach mache die hier lebenden Menschen schnell „zu ihrem Teil“, trotz aller Problemlagen etwa durch den erheblichen Rückgang des produzierenden Gewerbes bei gleichzeitigem Bevölkerungsanstieg und erhöhter Wohnraumnachfrage. „Die Wachstumsschmerzen in dieser Stadt sind spürbar“, konstatiert Al Wazir. „Her mit dem Gymnasium, wo sind die drei Grundschulen, die wir brauchen?“ Das seien Forderungen und Erwartungen von Bürgern, um die sich verantwortungsbewusste Politiker zu kümmern hätten. „Man muss Offenbach auch an dieser Stelle lieben und immer weiter für die Stadt und ihre Menschen arbeiten. Denn sie hat ihre Chancen.“

Dort, wo es kneife, gelte es Belastungen abzufedern und sich um verträgliche Lösungen zu bemühen. Sein Wahlkreisbüro an der Domstraße sei ein weiterer Schritt auf diesem Weg.

VON HARALD H. RICHTER