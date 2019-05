Tödliche Schüsse in Offenbach - Täter flieht im grauen Audi

Polizei sucht dringend Zeugen

+ © Symbolbild: dpa Tödliche Schüsse in Offenbach - Großeinsatz der Polizei © Symbolbild: dpa

Gewalttat in Offenbach: Am Donnerstagabend fallen Schüsse in der Frankfurter Straße, Ecke Luisenstraße. Dabei kommt eine 32-jährige Frau ums Leben.